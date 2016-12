Juve, Allegri: "Impegno e testa, senza fretta"

Il giorno dopo la pesante vittoria in Champions Leage contro il Siviglia, come di consueto Massimiliano Allegri affida a Twitter le sue considerazioni post-partita. "Pratici e intelligenti, i risultati si ottengono con impegno e testa, senza mai farsi prendere dalla fretta. #unpassoallavolta", ha scritto sul suo profilo il tecnico bianconero, gongolando per i sei punti conquistati in Europa in due partite.