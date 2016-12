Juve, Allegri: "Higuain subito col Sassuolo? Ha buone possibilità"

LA CONFERENZA DI MAX ALLEGRISarà la partita di Pjanic e Higuain dal primo minuto? Può confermarlo?

"Pjanic ha giocato in Nazionale, non è detto allora che debba giocare domani... A parte gli scherzi, domani sarà una partita combattuta e difficile con una squadra che ha sempre fatto bene. Il Sassuolo è una realtà solida, sono legato a loro, auguro al club di Squinzi il meglio in Europa. Detto questo, inizia per noi un ciclo di partite importanti, ci sarà bisogno di tutti. Siamo partita bene perché al di là delle due vittorie, tutti hanno avuto il giusto approccio: le partite, ho detto, adesso sono tante e ravvicinate ma pensiamo ora solo a domani. La Champions arriverà dopo. Da zero a dieci quante possibilità ha Higuain di giocare? Non sono bravo a dare i numeri, diciamo cha ha buone possibilità".



Ci sarà Cuadrado? Chi sceglie tra Dani Alves e Lichtsteiner?

"Per Cuadrado si sta ultimando la documentazione, se tutto sarà ok ci sarà. Sulla fascia col Sassuolo gioca Lichtsteiner".



Secondo lei, visto anche il mancato arrivo di Witsel, è una Juve meno forte a centrocampo oppure è una Juve che ha più possibilità tattiche?

"Ho dei giocatori che mi possono permettere di cambiare e nel corso dell'anno ci saranno sicuramente. Il mercato è chiuso è inutile parlare, ho 6 giocatori più Marchisio che spero di avere presto a disposizione".



Torniamo a Higuain: da zero a dieci quante possibilità ha di giocare col Sassuolo dal primo minuto?

"La squadra sta bene. Abbiamo vinto due volte con un approccio giusto e tosto. Domani vogliamo i 3 punti e poi penseremo alle prossime. Higuain diciamo che ha buone possibilità di giocare".



Cosa teme del Sassuolo visto che non gioca Berardi. Di lui che dice?

"È un ragazzo interessante, è un talento del calcio italiano. Quando si gioca contro grandi giocatori è meglio non ci siano. La sua assenza comunque darà forza al Sassuolo, hanno cominciato prima è giocato più partite ufficiali".



Lo stesso attacco domani e mercoledì?

"Finora hanno giocato tutti gli attaccanti, la concorrenza fa bene. Tutti devono dimostrare in campo. Abbiamo degli obiettivi importanti da centrare".



Come sta Khedira?

"Sta bene, ha iniziato bene ed è di spessore. Anche l'anno scorso non in ottime condizioni ha fatto la differenza".



Le condizioni di Dybala e Chiellini dopo gli impegni con le Nazionali?

"Dybala è rientrato prima. Giorgio ha subito un'espulsione, il secondo cartellino non era neanche tanto giusto. Domani giocherà senza fare processi".



Qualcuno riposa?

"Barzagli e Dani Alves non giocano".



Marchisio come sta? Farà traslocare Pjanic quando rientrerà?

"Intanto facciamolo rientrare, quando si rientra da un crociato ci vuole tempo e non si deve affrettare niente. Speriamo di riaverlo presto per fargli riassaporare tutto il gruppo perché a livello mentale è importante".