Juve, Allegri: "Higuain sarebbe il benvenuto"

Su Zaza: "E' un giocatore che l'anno scorso è stato determinante in una fase importante del campionato, con il gol segnato al Napoli. E i campionati in quel momento si vincono con quei giocatori che hanno giocato un po' di meno". Positivo il primo test di Pjanic: "Il test è stato buono, innanzitutto perchè non ci sono stati infortunati, la preparazione sta procedendo al meglio. Per quanto riguarda Pjanic, non c'era bisogno di aspettare questo test, è un ragazzo che conosce alla perfezione il calcio quindi in qualunque zona del campo fa bene, e ha fatto un buon test come lo ha fatto tutta la squadra. Con Dybala c'è già una grande intesa". Nonostante i rinforzi importanti arrivati a Torino, Allegri resta con i piedi per terra quando gli si chiede degli obiettivi. "Bisognerà partire e giocare per tutti gli obiettivi, perchè la Juventus deve giocare per tutti gli obiettivi. Innanzitutto da agosto, quando iniziamo, per arrivare a marzo, abbiamo sei mesi dove dobbiamo mettere punti in campionato, passare il girone di Champions e andare avanti in Coppa Italia, per arrivare negli ultimi due mesi a giocarci le chance per vincere Champions, Campionato e Coppa Italia", ha ribadito. Adesso si parte per l'Australia: "La tournée australiana serve ai 10 giocatori della Prima Squadra per migliorare la condizione, facendo gli allenamenti e giocando le tre partite. Per quanto riguarda i ragazzi giovani, per loro è un'esperienza importante perchè si cimentano con squadre di livello internazionale e poi quando torneremo vedremo".