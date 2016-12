Juve, Allegri: "Higuain in panchina? Ho scelto i migliori"

"Per vincere bisogna metterci cattiveria" ha continuato Allegri. "Sul piano tecnico oggi non abbiamo fatto bene ma eravamo riusciti a passare in vantaggio. Non dovevamo allentare la tensione, soprattutto contro un’ottima squadra come l’Inter. Pjanic regista? Ha giocato una partita intelligente, c’era bisogno di tecnica in mezzo e non è andato male. Il problema non è stato lui, il problema è che dopo il gol nostro abbiamo allentato la tensione".



"Se rifarei la stessa formazione? Mi viene da sorridere, ho scelto questa formazione perché secondo me era quella giusta. Poi la prossima volta mi chiederete perché ho lasciato fuori Mandzukic o altri giocatori. Abbiamo giocato le prime 4 partite contro squadre arrivate tra le prime 7 l’anno scorso. Avere 12 punti stasera sarebbe stato bello, era una partita sporca da portare a casa e non l’abbiamo fatto. Problemi sui calci piazzati? In allenamento li rivediamo, in Champions siamo stati molto bravi, in questa gara invece abbiamo preso gol. Alcuni sono ragazzi giovani, devono crescere e durante la sosta si sono allenati poco: devono raggiungere la condizione migliore”.