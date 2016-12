Juve, Allegri: "Grazie alla squadra, non era semplice stasera"

Vittoria sofferta per la Juve , che vince la Coppa Italia grazie all'1-0 firmato Morata ai tempi supplementari. "Innanzitutto ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto, vincere stasera non era semplice - dice Allegri dopo la partita -. E' il terzo trofeo stagionale, non era facile giocare dopo un mese dove praticamente ci siamo allenati e basta. Ringrazio anche la società e i tifosi, e complimenti al Milan per una bella finale".

Il tecnico descrive così la partita: "Abbiamo trovato un bel Milan, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito meglio la palla, ma abbiamo rischiato di subire il pareggio nei supplementari. Le finali sono così, bisogna essere bravi e un pizzico fortunati. I cambi di Cuadrado e Morata? Dovevo decidere se portare la partita ai rigori o spaccarla, alla fine ho deciso di spaccarla. La Juve lotta sempre per vincere, abbiamo fatto una grande annata".



MORATA: "FUTURO? ORA NON E' IL MOMENTO DI PENSARCI"

A decidere la sfida è stato Morata, che potrebbe aver vestito per l'ultima volta la maglia della Juve: "Sono molto contento per questa partita, un altro campionato e una coppa in più per la Juventus. Dobbiamo fare i complimenti al Milan, ha giocato una grande gara. E' stato difficile, ma conta il risultato. Futuro? Non è l'ultima partita della stagione, ci sono gli Europei. Non è il momento di pensare al mercato".