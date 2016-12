Juve, Allegri: "Giocano Higuain e Mandzukic, Dybala out fino alla sosta"

La Juve in qualche partita ha denunciato una carenza di intensità, l'abbiamo vista compassata e poco cattiva. Non è che i suoi ripetuti inviti alla calma, letti come un richiamo, finiscano per intorpidire l'animus pugnandi?

Una certa anarchia di Dani Alves è studiata per sfruttare i suoi movimenti quando si accentra? La Sampdoria te la immagini più euforica o più scarica?

"La Samp intanto ha vinto il derby, ma veniva da buone partite. E' una buona squadra, ben allenata, ha un'ottima organizzazione e domani sarà complicato perchè ha dei giocatori importanti, soprattutto nel reparto avanzato, tra Quagliarella Muriel, Alvarez, Fernanes, tutti giocatori di contropiede con grande tecnica. Domani bisognerà fare una partita aggressiva, non concedere, abbiamo ripreso un gol in casa, un gol in trasferta e ora bisognerà anche riprendere a non prendere gol in casa. Dani Alves ogni tanto, quando la mezzala si apre, viene a giocare un po' dentro il campo, gli piace, sta facendo delle buone prestazioni. Sono contento di quello che sta facendo".



Buffon?

"Buffon domani riprende gli allenamenti, ha avuto due-tre giorni di riposo, perchè se li è ben meritati e domani gioca Neto"

"No, assolutamente. Quando si intende cattiva, non so a cosa si riferisca, io intendo la cattiveria anche nel modo di passare la palla. Sabato a Milano è stata una partita come tante altre, dove abbiamo sempre la palla noi, quindi l'intensità come bisogna darla, velocizzando il gioco, passando bene la palla a una certa velocità. E così aumenti l'intensità della partita. Altrimenti se hai la palla, andare ad aggredire l'avversario è impossibile. Se gli lasci la palla e lo aggredisci è una cosa diversa, ma la Juventus su questo deve lavorare e migliorare. Poi non credo che la Juventus sia una squadra assolutamente compassata, per l'amor del cielo, sono giuste le critiche e tutto, ma al momento la Juventus sta facendo un percorso buono, abbiamo inserito 6 giocatori, al momento siamo primi in campionato, siamo primi in Champions, abbiamo vinto una bella partita a Lione, non era semplice vincere in Champions e soprattutto abbiamo la possibilità mercoledì prossimo di chiudere il passaggio al turno successivo. Questo sarebbe il primo obiettivo, importante della stagione. Come dico sempre tutti gli anni, poi vi verrò a noia, ci vuole molta calma, equilibrio, perché la stagione è lunga, bisogna arrivare in fondo e quando si arriva in fondo bisogna essere in testa al campionato, cercando di arrivare in fondo e magari vincere la Champions. Ma in Champions è un altro discorso. Abbiamo il 23 a Doha una Supercoppa da giocare e cercare di portare a casa, abbiamo la Coppa Italia quando entrereremo per arrivare di nuovo in finale e vincere di nuovo, siamo dentro tutti gli obiettivi".Per quanto riguarda il conto del campionato, è difficile, siamo alla nona partita. Ora se dovessi una proiezione, se nelle prossime nove partite fai 21 punti, sei a 42 e poi te ne manca una da giocare, perchè sono 9 e 9 18 e te ne manca una. Se in quella partita vinci gireresti a 45 e a 45 la proiezione è 90. Dipende gli altri a quanto girano. Ma il campionato è talmente lungo che quindi è ancora troppo presto. Arriviamo a Natale e vediamo in che posizione siamo. Ora la proiezione è normale che sia tra i 42 e i 45, però poi il campionato è lungo. Domani intanto cerchiamo di tornare subito alla vittoria e mantenere la testa del campionato, poi penseremo a sabato che abbiamo lo scontro diretto con il Napoli".