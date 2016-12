Juve, Allegri: "Fortunati con il Monaco? Magari gli altri a non pescarci..."

15:47 - Più che al Genoa, Max Allegri sembra pensare al Monaco e replica a chi dice che la Juve è stata fortunata. "Sorteggio fortunato per la Juve nei quarti di Champions? Magari, dopo quello che abbiamo fatto con il Borussia, a Torino e a Dortmund, sono le altre squadre che hanno tirato un sospiro di sollievo a non incontrarci". Adesso testa al campionato: "Genoa, Empoli e Parma soon tre partite decisive. Sarà un banco di prova importante"

LE PAROLE DI ALLEGRI

Come si passa dal Borussia al Genoa? Barzagli in Nazionale?

"Abbiamo fatto un ottimo ottavo di finale, con l'obiettivo centrato. Ora ci prepareremo per il quarto. Col Genoa sarà una partita molto difficile, è una squadra che ci ha battuto all'andata e ha fatto 20 punti in trasferta, rimontando sette volte. Loro hanno avuto una settimana per prepararla, noi solo oggi. Tra domani e Empoli e Parma, sono tre partite decisive per il campionato. Col Genoa è banco di prova importante. Barzagli? Ha fatto due ottime partite e se va in Nazionale vuol dire che sta bene e io sono felice".

Come commenta il Monaco? Recuperi gente per il Genoa?

"E' nei quarti di finale, se è qui vuol dire che ha valori e meriti, giocando due buone partite con l'Arsenal. Juve fortunata? Si può rovesciare la cosa, visto il Borussia, magari soon state la altre fortunate a non incontrarci. Sarà difficile, ma abbiamo le possibilità per andare avanti. Recuperiamo Marchisio, Sturaro, Pirlo sarà a disposizione dopo la sosta".

Ha già pensato a quando la Juve vincerà lo scudetto?

"A me i conti non piace farli, perché da noi si dice: una volta che si fanno i conti, vengono fuori i contadini. Quindi credo sia meglio non farli. Per quanto riguarda la Juventus di Allegri, la Juventus non è di Allegri, la Juventus credo sia da 100 anni dela famiglia Agnelli, quindi nelle società di calcio passano i giocatori, passano gli allenatori, la società rimane. Io credo che la Juventus sia cresciuta molto nella consapevolezza dei propri mezzi da parte dei ragazzi, sia stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, non solo mio, ma a parte di tutto lo staff, di quelli che lavorano con me e della società, per cercare di migliorare, ma questo deve essere l'obiettivo. Per essere competitivi a livello europeo è normale che bisogna fare ancora molto e credo che la Juventus, l'obiettivo che debba avere, è quello di riuscire a rientrare stabilmente nelle prime otto".

Quale sarà il futuro di Pogba l'anno prossimo?

"Non abbiamo parlato di niente, abbiamo impegni importanti da affrontare. Che sia richiesto dalle grandi è normale, come per altri. Se tra un mese saremo tra le prime quattro, allora saranno in tanti a voler venire da noi. Alla prossima stagione penseremo più avanti".

Si aspettava questi risultati?

"Quando sono arrivato un po' di dispiacere tr ai tifosi era normale. Io credo nel mio lavoro, serve equilibrio nel bene e nel male. Questa squadra ha qualità importanti e può ancora migliorare. Se riusciremo a vincere lo scudetto sarà straordinario, se arriveremo in semifinale, ma bisogna fare un passo alla volta e con profilo basso. Ma basta poco per passare da bravo a meno bravo. Spero sia un ottimo momento, ma non il migliore. Dortmund ci ha dato più consapevolezza, ma è un buon punto di partenza, non di arrivo".

L'Italia in Europa si fa rispettare, ma c'è chi critica la Serie A: che ne pensa?

"Tre squadre nei quarti dice che il nostro calcio non è da buttare. A volte sottovalutiamo quello che abbiamo. E' normale che ci sono dei cicli, ma siamo sempre stati a buoni, ottimi, livelli. La Serie A non è scarsa come si dice, ma qui fa moda denigrare quello che abbiamo. A livello economico abbiamo dei problemi, come tutto il Paese. mancano i grandissimi giocatori, ma nel mondo ce ne sono 6/7. In Italia ci stiamo difendendo bene, bisogna lavorare coi settori giovanili".

C'è chi diceva che non ci si può sedere in un ristorante da 100 euro...

"In Italia tanti giocatori bravi, italiani e stranieri. Forse non riusciremo a mangiare piatti costosi, ma possiamo sederci tranquillamente in un ristorante costoso. Ma servono basi solide".

Può fare un punto sugli attaccanti?

"Tevez è straordinario, basta dirgli poche cose. Fa la differenza, sono fortunato ad allenarlo alla Juve, che potevo allenarlo al Milan è acqua passata. Morata aveva bisogno di trovare continuità, è considerato importante e con aspettativa. Ha qualità straordinarie, ma doveva crescere. Lo ha aiutato Llorente per come gli è stato vicino e per come ha giocato al suo posto. Coman ha fatto intravedere ottime cose, sta crescendo, bisogna dargli tempo. Ho Matri che ora sta bene e ci darà una mano e che Dio ci mantenga Tevez così..."

Sorpreso del crollo della Roma?

"Non do consigli a Garcia. Vincere non è semplice, serve equilibrio. La Roma può rifarsi, può fare 33 punti e arrivare a 83. E' questa la quota scudetto" .

La squadra è migliorata tecnicamente? Quanto incide un bravo allenatore?

"Quanto incide non lo so, è bravo quando ne toglie meno. A calcio bisogna sbagliare poco, serve velocità, attenzione. Questa squadra può farlo e lo ha dimostrato. Ma non si può pensare di giocare sempre così. A volte bisogna vincere anche qualche partita sporca, con chi magari ha giocato di meno e ti dà una mano. Come Pepe e Llorente col Sassuolo, o a Palermo. Il gruppo è fondamentale"