Juve, Allegri: "Errori a Madrid, ma ora conta solo la Roma"

10:17 - "Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico. Ora nessuna paura, testa alla Roma". Il modo migliore per azzerare Madrid e ripartire. Il giorno dopo la sconfitta contro l'Atletico Massimiliano Allegri su Twitter ricomincia così. Il ritorno a Torino per gli allenamenti a Vinovo e la testa a domenica tardo pomeriggio, per l'incrocio scudetto che a questo punto vale ancora di più: per la Juve così come per la Roma di Garcia.

L'Europa ha consegnato verdetti contrapposti, la sfida di domenica per capire qual è il punto di equilibrio, e soprattutto se è un nuovo equilibrio.

CHIELLINI: "JUVE-ROMA NON ANCORA DECISIVA"

Se Allegri invita a guardare avanti e a non pensare più alla sconfitta in Champions, Giorgio Chiellini analizza l'incontro di Madrid valorizzando il positivo. "Al di là del risultato, credo che abbiamo disputato una buona partita", dice il difensore. "Abbiamo fatto bene nel possesso palla e in fase difensiva, ma non abbiamo trovato molti spazi per sfruttare le occasioni. Era una gara che si avviava verso lo 0-0 e dovevamo essere più attenti in occasione del gol per farla finire così". Uno sguardo, poi, al big-match con la Roma. "Non è una sfida decisiva - afferma Chiellini - perché siamo ancora a inizio campionato. Dal punto di vista tecnico sarà una partita molto diversa rispetto a Madrid: Atletico e Roma hanno caratteristiche quasi opposte. Cercheremo di limitare i giocatori più pericolosi e di metterli in difficoltà, sapendo che abbiamo le armi per farlo".