Juve, Allegri: "Era importante la terza vittoria di fila"

Allegri spiega ancora: "Era importante, è importante, ritrovare solidità e continuità. Oggi era importante vincere e non concedere agli avversari. In questo la squadra mi ha soddisfatto, gli attaccanti hanno lavorato molto e non hanno permesso ai loro difensori di giocare palloni puliti. In questo modo siamo riusciti a difendere ordinatamente senza concedere occasioni agli avversari. Non abbiamo preso gol e in casa era successo solo contro l'Atalanta: abbiamo fatto qualche passettino in avanti. Adesso dobbiamo migliorare nella velocità del gioco evitando leziosità inutili".



Ovviamente la vittoria riporta d'attualità la parola scudetto... "Per il momento - dice Allegri - è stato un turno favorevole. Abbiamo rosicchiato due punti alla Roma e sorpassato il Milan. Soprattutto, però, abbiamo ottenuto la terza vittoria consecutiva. E' normale che dobbiamo continuare così...".



Infine sulla scelta di Hernanes e sul modulo con il trequartista: "Non è questione di modulo, se giochi con un centrocampo con Marchisio, Sturaro e Pogba, è logico che potresti avere difficoltà. La squadra nel primo tempo lavorava bene, Evra non spingeva molto perché aveva un problema alla caviglia, Hernanes stava andando bene ma ha avuto un problema, Marchisio sta tornando Marchisio. Sturaro è stato bravo come sono stati bravi Dybala, Mandzukic e Pogba, anche se dopo il gol ha un po' gigioneggiato".