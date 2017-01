Juve, Allegri: "E' un brutto ko, da qui al 28 maggio tutte battaglie"

La Juve si blocca a Firenze ed è avvicinata dalla Roma, ora a -1: "E' un brutto stop, ma abbiamo la possibilità di recuperare e andare comunque a più quattro - dice Allegri a Premium Sport -. Noi, a differenza di altri, non abbiamo mai pensato di vincere il campionato in anticipo. Contro la Juve tutte le squadre giocano la loro partita della vita, dobbiamo rimanere sereni e capire che faremo fatica, perché da qui al 28 maggio saranno tutte battaglie".

Il tecnico bianconero analizza così la sfida del Franchi: "Quando si perde non fa mai bene. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, con poca lucidità nella circolazione di palla, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio, procurandoci anche qualche possibilità di pareggiare. Avevamo preparato la partita cercando l’uomo contro uomo, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato spesso i passaggi in uscita, nonostante fossimo spesso in superiorità numerica. Loro avevano grande aggressività, ma noi l’abbiamo esaltata con i nostri errori tecnici. Devo fare i complimenti alla Fiorentina, ma noi ci siamo fatti trovare impreparati sul battagliare".



Allegri spiega l'esclusione di Pjanic: "Nell’allenamento di ieri mattina ha avuto un problemi e non ho voluto rischiarlo. Decisioni arbitrali influenti? Sono cose che dovete vedere voi con i filmati, posso solo dire che il tempo di gioco effettivo è stato poco sia nel primo sia nel secondo tempo, perché ci sono stati tanti falli".