Juve, Allegri: "E' mancato il senso di responsabilità"

"I giovani in campo non sono una scusa accettabile", ha detto ancora il tecnico bianconero.



"Usciremo da questa situazione tutti insieme a partire dal derby e dalla prossima gara in Champions. - ha proseguito -. Non sto accusando nessun singolo, l'accusa va a tutti, il primo responsabile sono io". "E' normale che avendo tanti giovani in campo si possa fare fatica ma non è una scusa per essere così nervosi nel primo tempo - ha continuato il tecnico bianconero -. Poi nella ripresa abbiamo reagito ma non dobbiamo essere contenti della reazione ma arrabbiati per il primo tempo fatto male".



Poi sulle assenze: "Marchisio ko? Quando giochi con un centrocampo di ragazzi giovani è normale perdere in esperienza e nella lettura di alcune situazioni. Le assenze non sono comunque una scusa per un primo tempo del genere". "Ho preferito Lemina a Hernanes perché pensavo ci potesse dare più copertura visto che avevamo due esterni offensivi più due punte - ha aggiunto -. Questa partita valeva un gran pezzo di Scudetto, dovevamo fare bene per rimanere aggrappati alle prime. Non ci siamo riusciti ma non abbiamo scuse perché la Juve ha una rosa importante". "Abbiamo perso subendo solo un tiro ma abbiamo fatto troppo poco, abbiamo sbagliato nella lettura della gara", ha proseguito.



"Episodi arbitrali che ci hanno penalizzato? E' inutile che stia a parlare di Gervasoni, dopo un minuto ha visto che non era rigore e penso che non abbia visto la gomitata su Dybala altrimenti avrebbe espulso il giocatore del Sassuolo", ha concluso.