Juve, Allegri e Dybala: prove "social" di riavvicinamento

Dybala posta su facebook, Allegri come sua consuetudine twitta. Nell'era della comunicazione "social", l'argentino e il tecnico sembrano parlarsi a distanza, cercando di ridimensionare il "caso" della mancata stretta di mano durante la partita col Sassuolo. Il tecnico della Juve parla di "responsabilità" come parola chiave e base del successo, l'argentino di "unità" come valore primario e fondamentale, postando la foto di un suo abbraccio con Higuain, Mandzukic, Khedira e Cuadrado. Prove di un riavvicinamento da completare a Vinovo alla ripresa degli allenamenti.