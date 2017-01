Juve, Allegri: "Ora dobbiamo comandare le partite"

Massimiliano Allegri ordina: basta blackout. Il tecnico, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha chiesto un ultimo step alla sua Juventus: "Ora dobbiamo comandare i match e crescere in fase difensiva. Bisogna migliorare questi aspetti". Dubbio di formazione: "Il 3-5-2 potrebbe essere una necessità. Chiellini non è al meglio. Alex Sandro sarà sicuramente titolare. Cuadrado non esclude Pjanic".