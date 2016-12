Juve, Allegri: "Morata deve restare"

Idee chiare per Max Allegri sul mercato della Juventus. Il tecnico bianconero ha indicato la via da seguire, in particolare per Morata e Pogba: "Io voglio assolutamente tenere Alvaro e anche la società è d'accordo con me, farà di tutto per tenerlo. Lui deve restare a Torino per crescere ancora. Paul? C'è la ferma intenzione da parte di tutti di non venderlo, non temo di perderlo. Giocatore che sta bene qui e la Juve ha bisogno di lui".