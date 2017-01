Juve, Allegri: "Il 4-2-3-1? Ho deciso mercoledì appena sveglio"

La notte porta consiglio. Così Max Allegri ha trovato l'ispirazione per il suo nuovo 4-2-3-1: "Mi è venuta l'idea mercoledì mattina appena mi sono svegliato. Era giusto cambiare dopo la sconfitta contro la Fiorentina". Grande prestazione per la Juventus contro la Lazio: "Tutti hanno fatto bene, grande responsabilità del gruppo. Se vogliamo fare bene in campionato e in Champions dobbiamo essere più spregiudicati".