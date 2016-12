24 aprile 2016 00:14 Juve, Allegri: "Ci davano per spacciati e abbiamo fatto 24 vittorie su 25" Il tecnico bianconero verso il rinnovo: "Firmo in settimana..."

Lo scudetto e la firma sul rinnovo: per Massimiliano Allegri può essere la settimana perfetta. Il tecnico bianconero aspetta di festeggiare per il secondo anno consecutivo e poi prolungherà il suo contratto: "La vittoria contro la Fiorentina è una tappa molto importante, ora tifiamo Roma... Altrimenti faremo un risultato positivo contro il Carpi. Quando arriva la firma? In settimana...", ha detto a Premium Sport.



L'inizio di stagione non è stato dei migliori e Allegri vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Abbiamo fatto una stagione memorabile e dobbiamo coronarla al meglio. Tutti ci davano per spacciati, l’allenatore andava cacciato ma ci vuole sempre molta calma nei giudizi. Noi abbiamo iniziato il campionato in maniera troppa allegra ma siamo stati bravi a rialzarci. Era quasi impossibile fare 24 vittorie su 25 partite".



Adesso la festa a Vinovo è pronta: "Guarderemo Roma-Napoli? Faremo l’allenamento e per preparare la partita col Carpi e poi ci diranno il risultato, sperando che il Napoli non vinca così sarà scudetto".



Ora l'obiettivo per il prossimo anno è quello di puntare alla Champions: "Non so che acquisti faremo ma la nostra ambizione deve essere massima e dobbiamo puntare e cose che sembrano impossibili ma non lo sono. Dobbiamo cercare di arrivare a vincere la Champions. Sarebbe riduttivo pensare solo al campionato e alla Coppa Italia".



In panchina ci sarà sempre Allegri: "ho già detto che se decidevo di andare via lo avrei comunicato tempo fa alla società".

MORATA: "BUFFON NON E' UMANO"A caldo il match winner Alvaro Morata ha commentato così: "Era importante vincere qua, in questo campo dove non ci vogliono molto bene. Abbiamo vinto anche grazie a Buffon che non è umano e ha parato il rigore. Siamo forti e sappiamo che se giochiamo insieme è molto difficile batterci. Adesso dobbiamo solo pensare a vincere lo Scudetto, andiamo a casa molto felici e vedremo cosa succederà".