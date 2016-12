Juve, Allegri: "Dobbiamo arrivare alla finale al top"

Allegri non nasconde un certo stupore per quanto fatto sinora dalla sua Juve. "Quando sono arrivato credevo si potesse fare una stagione straordinaria, ma non di essere a questo punto oggi - ha spiegato - Quest'anno è una storia bianconera da raccontare ai nostri figli quando saremo vecchi". Non mancano gli elogi anche per chi lo ha preceduto (tale Antonio Conte). "Alla storia passeranno la società, i calciatori e gli allenatori di questi ultimi quattro anni".



L'allenatore bianconero ripercorre la stagione. "Abbiamo fatto un grande campionato mantenendo un trend positivo e di equilibrio - il suo commento - Una partita importante per noi è stata Napoli-Juve al San Paolo: dimostrazione di forza e carattere. Ora ci sarà da lavorare per concludere un'annata in modo straordinario"

Un pensiero anche a Napoli e Fiorentina che sognano la finale di Europa League: "Speriamo che le altre due italiane arrivino in finale di Europa League: il calcio italiano non è da buttare, anzi" .