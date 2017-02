Juve, Allegri: "Dobbiamo ancora migliorare"

Il 2-0 contro il Cagliari riporta la Juve a +7. "Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni - dice Allegri a Premium Sport -. Poi siamo riusciti a sbloccarla e siamo stati bravi a gestirla. Dovevamo essere più cattivi sotto porta e cercare anche il terzo gol. Dobbiamo ancora migliorare nella velocità di passaggio e nel palleggio. E non staccare la spina. Oggi, in alcuni minuti, l’abbiamo fatto ed è stato bravo Buffon".

Il tecnico analizza così il momento della squadra: "Fisicamente stiamo bene ma non dobbiamo abbassare la concentrazione, è questo che ti può fregare. Veniamo da un periodo molto intenso, con 7-8 partite di grande spessore. Il dispendio è stato forte, ma questo non deve ugualmente farci perdere la lucidità mentale. Higuain-dipendenti? E' il centravanti della Juventus, ha fatto sempre gol e ne farà ancora. Con questo sistema Gonzalo è a suo agio, ma anche gli altri attaccanti hanno avuto diverse occasioni. Spazio per Pjaca con il Palermo? Ha fatto una buona partita a Crotone, vedremo".



Allegri tiene i piedi per terra e non si sbilancia sul suo futuro: "Fuga campionato? Dobbiamo fare più di 86-87 punti perché il Napoli e la Roma corrono forte. Il mio contratto? Ho ancora un anno e mezzo e sto bene, dobbiamo concentrarci sul finire bene la stagione e centrare gli obiettivi sportivi, che sono il mio primo pensiero".