Juve, Allegri difende Chiellini: "Non è antisportivo" 

16:48 - Tocca a Massimiliano Allegri difendere Giorgio Chiellini dall'attacco di Juan Jesus: "Non è un giocatore antisportivo, il difensore dell'Inter è stato fortunato perché se l'arbitro avesse visto la sua gomitata sarebbe stato rigore ed espulsione". Domenica c'è il Verona battuto giovedì 6-1 in Coppia Italia: "Sarà una partita difficile. Dobbiamo vincere e la Roma può battere il Palermo". Morata? "Bene, ha bisogno di giocare".

Lo sfogo di Juan Jesus contro Chiellini: cosa ne pensa?

"Chiellini non è un giocatore antisportivo. Juan Jesus è stato fortunato perché se l'arbitro avesse visto la sua gomitata sarebbe stato rigore ed espulsione. Forse era meglio se su quell'argomento non ci tornava"

Mercato?

"Preferisco non parlare di mercato. Parlerò dei giocatori quando arriveranno. Se arriverà qualcuno sarà perché lo riterrò da Juve"

Come sta Vidal?

"Sta molto meglio e oggi uscirà dall'ospedale e potrebbe anche allenarsi. E' difficile, ma non è da escludere che possa essere a disposizione per la partita. Condizioni da valutare con il medico"

Morata?

"Ha fatto una buona partita, sono contento. Sta migliorando anche sul piano tattico. Deve trovare un equilibrio. Ha bisogno di giocare come tutti, ma io devo fare delle scelte importanti"

Stesso modulo di giovedì?

"Mi ha fatto piacere vedere che chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto e in condizione. Per questo sono contento, avere una panchina così mi aiuta. C'è bisogno di tutti"

Può essere il momento decisivo per allungare in classifica sulla Roma?

"Domani dobbiamo cercare di vincere e chiudere il girone d'andata in testa. La Roma può vincere a Palermo. In questo momento il campionato dice che noi siamo tre punti sopra la Roma, ma questo non basta per vincere il campionato. E non è vero che i due turni che andremo ad affrontare, perché noi abbiamo due partite in casa, sono favorevoli a noi. Nel calcio le partite vanno vinte sul campo, noi domani dobbiamo cercare di vincere questa partita che non sarà assolutamente semplice. E chiudere il girone d'andata in testa alla classifica. Noi dovremo pensare esclusivamente a fare altre vittorie, perché sono quelle che ci consentirebbero di vincere lo Scudetto. E siccome da qui alla fine per vincere lo Scudetto c'è da farne tante, domani è una partita che bisogna vincere"

Il 6-1 in Coppa Italia può rappresentare un problema psicologico?

"Sarà una partita diversa rispetto a giovedì. Loro faranno molto più attenzione e noi non dobbiamo pensare sia tutto facile. Affrontiamo questa partita come tuttte le altre"