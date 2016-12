Juve, Allegri: "Crisi? Non abbiamo problemi"

20:01 - Max Allegri allontana i timori in vista del Napoli. "In questo momento la Juve non ha problemi. Serve più equilibrio, sia nei momenti buoni che in quelli meno buoni. Non dobbiamo né esaltarci né deprimerci. La Juve non vince a Napoli dal 2000, potrebbe essere la volta buona", ha detto l'allenatore bianconero. Sul mercato: "La rosa è competitiva e forte e chi arriva deve avere le stesse qualità. Comprare per comprare non serve a nulla".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Potenzialmente la Juve potrebbe scendere in campo da seconda in classifica: c'è paura?

"La Juve non ha problemi, la partita con l'Inter è stata ottima, però abbiamo fatto quattro errori tecnici singoli e abbiamo compromesso una vittoria che avevamo in mano. Poi il campionato è lungo, io non avevo e non ho la presunzione di vincere con 10 giornate di anticipo. La Roma lotterà fino alla fine, lo sappiamo. Non dobbiamo esaltarci ma nemmeno deprimerci. Siamo consapevoli dei nostri mezzi".

Chi vincerà il Pallone d'Oro?

"Credo che lo vincerà Cristiano Ronaldo, se lo merita".

Napoli bestia nera: farà cambiamenti?

"La Juve non vince a Napoli dal 2000, ma magari questa è volta buona, abbiamo carte in regola per farlo. La partita di Doha ha detto che abbiamo concesso tante palle gol, ma alla fine potevamo vincerla noi. Cambiamenti? Non è che si più cambiare ogni settimana modulo abbiamo una nostra fisionomia e porteremo avanti questo sistema di gioco. Noi non dobbiamo prendere gol e vincere la partita".

Buffon parla di presunzione, è d'accordo?

"Non siamo presuntuosi, dobbiamo capire che nelle partite ci possono essere dei momenti di difficoltà. Se si prende gol non è un dramma, basta rimettersi lì e provare a sistemare il risultato. Su questo dobbiamo fare meglio, gli errori individuali ci stanno, a volte li paghi a volte no. Adesso al minimo errore prendiamo gol, ma dobbiamo migliorare la fase offensiva, non quella difensiva".

Le altre big si stanno rinforzando, preoccupato?

"Non sono preoccupato dal mercato delle altre. A noi servono giocatori di ottimo valore, ma non è facile a gennaio. Prendere dei giocatori che non ci servono tanto vale, anche se abbiamo perso per strada Asamoah, Barzagli e Romulo. Adesso sarebbe meglio valorizzare i giovani e quelli che sono rientrati o stanno rientrando. Balotelli? L'ho avuto e con me ha fatto una buona stagione. Purtroppo si è costruito un personaggio, tutti parlano più di quello che fa fuori che dentro il campo. Ha ottime qualità, però, adesso deve dimostrarle lui. Aiutati che Dio ti aiuta, lui si può aiutare da solo, altrimenti si perderà per la strada. Se mi piacerebbe allenarlo? E' del Liverpool e deve pensare a far bene".

Mkhitaryan e Januzaj sono obiettivi possibili?

"Sono due ottimi giocatori, ma del Borussia, non sappiamo se li lascia andare via e se vogliono venire alla Juve. Ripeto, o arrivano giocatori di pari valore, altrimenti non serve a niente".

Pogba trequartista?

"Vidal ha fatto con l'Inter un'ottima partita, può solo crescere e anche Pereyra ha fatto bene in quel ruolo. Per quanto riguarda Pogba, è possibile, ma molto difficile vedere Paul giocare lì".

Sarà un problema non avere i vostri tifosi al San Paolo?

"Sì, sarà un dispiacere non avere i nostri tifosi al San Paolo"

Soddisfatto di quello che sta facendo Morata?

"Morata deve ambientarsi in Serie A. ha fatto alcune cose buone e altre meno. E' l'alternativa naturale a Llorente, ma con caratteristiche diverse"