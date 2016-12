Juve, Allegri: "Con la Lazio gara a rischio, l'abbiamo interpretata bene"

A quattro partite dalla fine del campionato e a +9 dal Napoli, Max continua a guardare i dettagli: "Dopo il 2-0 abbiamo abbassato un filo la pressione, ma in generale i ragazzi sono stati bravi, il processo di miglioramento sta continuando". "Devo portare i ragazzi a un livello tale che non ci sia più bisogno dell’allenatore che li stimola - ha aggiunto -. Per la nona volta non abbiamo preso gol in casa e questo per un allenatore è molto importante".



Poi sul mercato e sul rischio di perdere qualche pedina preziosa in estate: "Sarebbe importante proseguire con questo gruppo, e anche migliorarlo, per fare una grande stagione e una grande Champions, che un po' quest'anno c'è andata di traverso".



Quanto all'infortunio di Marchisio, per Max la Juve è coperta: "Abbiamo Hernanes e Lemina, sono contento di questi due ragazzi, ci possono dare molto". Infine testa subito alla prossima gara: "Dobbiamo subito pensare alla gara di Firenze. Sarà difficile, ma ci servono punti per raggiungere in fretta il nostro obiettivo".