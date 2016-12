Juve, Allegri: "Con il Verona sconfitta fisiologica"

Bonucci andrà in panchina e proverà la formazione anti-Milan?

"Bonucci giocherà, perché Rugani ha giocato 11 gare di fila. Domani giocheranno Barzagli-Bonucci e Chiellini, anche perchè domani Chiellini almeno un'ora la deve fare. Questi i tre di difesa. A sinistra non c'è Alex Sandro e giocherà Evra".



Quante volte ha ricordato alla squadra di non ripetere la prova di Verona?

"L'ho ricordato solamente una volta perchè sono ragazzi intelligenti, che capiscono e che hanno capito che giocando delle partite del genere è quasi impossibile fare risultato. E' vero che dopo 26 partite con 25 vittorie e un pareggio, con lo Scudetto vinto, ci può stare una partita del genere, anche perchè è una cosa fisiologica. E ci fa anche bene, perchè così domani abbiamo l'obiettivo di finire bene il campionato, di festeggiare in casa con i nostri tifosi e soprattutto riprendere mentalmente il cammino verso la finale del 21".





Senza la sconfitta di Verona la festa di domani ci sarebbe stata?





E' vero che ti sei infuriato per quel video abbastanza innocuo con tua figlia protagonista?

"No, non mi sono mica infuriato. Direi che l'idea è stata geniale, l'intepretazione ha lasciato a desiderare. Diciamo che lei ha 21 anni e deve fare la studentessa".



Senza Bonucci, l'ultima volta ha giocato Barzagli centrale. L'ha convinta? Può essere la soluzione? O anche Rugani può essere impiegato lì?

"Al momento il centrale che può sostituire Bonucci è Barzagli, poi potremmo giocare anche a due, però abbiamo già giocato a tre con Barzagli, Rugani o Evra, o Chiellini. Barzagli anzi ha fatto una buona partita perchè è molto veloce nella consegna della palla, nella circolazione della palla, con caratteristiche diverse da Bonucci, perchè ha meno imbucate, però lo fa molto bene. Altrimenti possiamo giocare anche a due, dipende".



Domenica mattina vi allenate?

"Domenica mattina no. Il programma è: domenica riposo, lunedì allenamento, martedì mattina allenamento, mercoledì mattina allenamento, giovedì mattina allenamento, poi partiamo per Roma al pomeriggio. Venerdì mattina c'è la visita... saremo ricevuti dal Papa, poi faremo allenamento all'Olimpico e sabato sera giochiamo. Questo è il programma. Praticamente siamo arrivati a una settimana: sembra ieri che sia iniziata la stagione e siamo già arrivati alla fine anche quest'anno". "No, non ci sarebbe stata, perché domani finiamo la partita alle 7 e poi ci saranno i festeggiamenti come l'anno scorso. L'anno scorso è stata la stessa cosa perchè abbiamo fatto i festeggiamenti allo stadio con i nostri tifosi"."No, non mi sono mica infuriato. Direi che l'idea è stata geniale, l'intepretazione ha lasciato a desiderare. Diciamo che lei ha 21 anni e deve fare la studentessa"."Al momento il centrale che può sostituire Bonucci è Barzagli, poi potremmo giocare anche a due, però abbiamo già giocato a tre con Barzagli, Rugani o Evra, o Chiellini. Barzagli anzi ha fatto una buona partita perchè è molto veloce nella consegna della palla, nella circolazione della palla, con caratteristiche diverse da Bonucci, perchè ha meno imbucate, però lo fa molto bene. Altrimenti possiamo giocare anche a due, dipende".

"Alla Juventus devono arrivare giocatori di grande qualità, l'importante è che abbiano grandi qualità, poi che siano trequartisti, mezzale e o mediani davanti alla difesa in qualche modo poi li sistemo"."Sì, anche perché giocherà sabato in Coppa Italia e voglio dargli un po' di continuità. Anche Pereyra dovrebbe essere del match"."Domani giocherà Hernanes. Vi sto dando tutta la formazione, in pratica. In attacco Dybala e Mandzukic. L'unico infortunato è Khedira: è difficilissimo che recupererà per la Coppa Italia"."Ci sarà sicuramente una cena tra di noi, non so dove sarà, se in un ristorante o una discoteca. Presto, non è che si va a letto alle 5"."Non più tardi di ieri siamo stati tutto il giorno a valutare l'andamento di questa stagione sugli infortuni. Gli infortuni quest'anno, rispetto all'anno scorso, sono un numero più elevato, ma soprattutto abbiamo avuto delle problematiche sui polpacci, molto di più. Rispetto all'anno scorso, flessori, quadricipiti, sono stati allo stesso livello. La differenza quest'anno l'hanno fatta gli infortuni ai polpacci. Per quanto riguarda Khedira, è un soggetto che è sempre sottoposto a queste problematiche, quest'anno ha giocato 25 partite, di cui 20 in campionato, 4 in Champions e 1 in Coppa Italia, e ha avuto un buon rendimento perchè è un giocatore di spessore. E' normale che l'anno prossimo dovrà essere gestito meglio e dopo due anni di inattività io sono contento per quello che ha fatto. Morata ha preso un colpo all'ultima partita e quindi ha avuto un grosso ematoma che non gli ha permesso di essere a disposizione col Verona, ma è già due giorni che lavora con la squadra e quindi sarà a disposizione per domani e per la finale".