Juve, Allegri: "Con il Bologna bisogna vincere, giocano gli stessi di mercoledì"

Domani si aspetta una vittoria o una vittoria convincente? Khedira dall'inizio?

Domani è normale che vincere sia una cosa importante anche perchè in campionato soprattutto in casa, non l'abbiamo ancora fatto. Bisogna vincere domani e per vincere bisogna fare una prestazione convincente. Fino a questo momento i risultati in campionato non sono dalla nostra parte e quindi domani dobbiamo affrontare il Bologna con la consapevolezza che è una partita difficile, perchè vincere non è semplice. Come è successo col Frosinone finché l'arbitro non fischia la fine della partita, la palla è in gioco e può succedere di tutto. Khedira gioca.



La partita di mercoledì ha dato una svolta?

Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi sul piano del gioco e dell'attenzione. Nella stagione credo poco alle svolte, credo più alla continuità di prestazione. La Champions è una competizione completamente diversa. Con il Bologna bisognerà giocare come fosse la più importante dell'anno. Una bella vittoria mi farebbe passare una bella sosta. Bisogna fare una gara di velocità e di intensità.



Quali sono le insidie di questa gara?

Sull'importanza e sulle motivazioni della gara di domani non c'è niente da dire. Hanno buoni giocatori sul piano individuale. Noi dobbiamo avere grande rispetto. Il modulo? Io devo sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Un unico sistema di gioco porta all'abitudine e quando c'è da cambiare poi non riesci a farlo. Domani rispetto a mercoledì avrò a disposizione sia Asamoah che Padoin. Marchisio rientra dopo la sosta. Lichtsteiner lo sapete. Caceres sta bene ma sapete la posizione nei suoi confronti della società. Quando rientra? Dipende da lui. In campo è uno dei più affidabili, ma ci sono cose che fuori dal campo non vanno fatte. Non si deve stare in clausura, è giusto abbiano altri sfoghi ma ci sono momenti in cui non vanno fatte queste cose. Sturaro ha fatto gli esami e sono negativi ma ha un dolore al polpaccio che persiste. Dopo la sosta starà a disposizione, Pereyra ha avuto un affaticamento da partite e non è a disposizione. Mandzukic anche lui dopo la sosta.



Che squadra l'ha più convinta in campionario?

La Fiorentina gioca un buon calcio. E' una squadra molto veloce e con buona tecnica. In testa ci sono squadre che hanno dato segni di solidità, l'Inter e di brillantezza e freschezza come la Fiorentina.

Non me lo aspettavo. Buffon, al di là dei vent'anni di carriera, l'anno scorso ha fatto un'annata straordinaria. In tutte le competizioni vinte è stato protagonista, meritava di stare tra i candidati al Pallone d'Oro.Alex Sandro sta bene, ma Evra sta facendo ottime gare. Ha grandi margini di miglioramento e sarà importante per il futuro. Giocano gli stessi undici di mercoledì.