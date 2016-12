Juve, Allegri: "Col Toro giocano Rugani e Neto"

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRIIl punto sui recuperi e sul centrocampo

"Marchisio è stato abbastanza fermo e non ha giocato tantissime partite e poi più gioca, più entra in condizione. Hernanes ha fatto quasi tutto con la squadra. E' pienamente recuperato e vedremo se è disponibile o se fargli fare un lavoro supplementare per il match di Carpi. Lemina è andato a farsi vedere a Barcellona per i tendini rotulei. Pereyra riprenderà l'anno prossimo. Asamoh ha il solito problema al ginocchio. DOpo che fa una partita, ha delle problematiche e non si può forzare. Quindi va gestito e la sua condizioen va verificata di volta in volta"



Rugani e Neto in campo

"Domani giocano Neto e Rugani. Vedrò come stanno Bonucci, Barzagli e Chiellini. Vedrò se farne riposare uno o due. Da questo dipenderà poi che formazione giocherà. Rugani può giocare sia a centro-sinistra che a centro-destra. E' migliorato molto"



Ventura e il Toro

"Credo cha abbia fatto una buona carriera, ottima. Non è facile restare cinque anni sulla panca del Toro. Le su squadre han giocato sempre molto bene ed è stata una fortuna per i giocatori che l'hanno avuto"



Bonucci chiede più severità

"Ciascuno ha i suoi metodi di trasmettere i propri concetti e lavoro. Io dico sempre che un conto è essere autoritario, un conto essere autorevoli..."



Toccherà a Morata e Zaza?

"Domani potrebbe riposare Dybala, che ha giocato molto. Poi giocheranno due tra Zaza, Mandzukic e Morata. Tutta la squadra comunque sta attraversando un buon periodo. Il campionato finisc eil 16 maggio e da gennaio in poi bisogna farsi trovare nelle migliori condizioni fisiche. Morata e Zaza possono giocare insieme comunque"



Campionato riaperto dopo le sei vittorie?

"Il discorso scudetto è ancora parto per tutte le squadre che stanno inseguendo l'Inter. Anche se l'Inter è la favorita, perché ha dei numeri impressionanti"



Il match col Torino

"Sarà un derby difficile e complicato in un ottavo di finale. Loro come noi tengono molto a questa partita. Entrambie le squadre sono in una buona condizione psicologica, ma le partite secche sono diverse da quelle di campionato. Il Toro è una squadra che ti fa giocare male e non ti aggredisce e dovremo essere bravi a interpretare bene il match. Sarebbe importante vincere due Coppe Italia di seguito. Alla Juventus non accade dal '59/'60".



Guardiola ha detto che la Juve è un top club

"Prima è importante arrivare agli ottavi, poi nei sorteggi non si sa mai cosa esce. Bisogna essere fatalisti. Se dovessimo passare col Bayern, abbiamo la posssibilità di crescere sia a livello di autostima che di cammino e saremmo tra le favorite. L'anno scorso abbiamo vinto col Dortmund. La Champions è così. Ogni partita e avversario va affrontato fisicamente e mentalmente. Ora però bisogna concentrarsi sul campionato per restare attaccati alla vetta per cercare nel finale di poter raggiungere chi ci sta davanti"



Cuadrado uomo chiave

"Ha fatto bene come tutta la squadra. Bisogna sapersi sacrificare sia in fase difensiva, sia offensiva. Se non giocherà da subito, sarà un cambio importante. DOmani potrebbero esserci anche i supplementari..."



Bruno Peres vs Alex Sandro

"non so cosa farà Ventura e poi a seconda di come giocheranno loro potremo muoverci diversamente. Prima dovrò decidere cosa fare in difesa..."



Il Toro non ha giocato, sarà un vantaggio?

"Se sarà un vantaggio lo vedremo a fine partita... Bisogna accettare le decisioni senza polemiche. C'era la nebbia e non potevano giocare..."