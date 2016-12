Juve, Allegri: "Col Real sereni e consapevoli della nostra forza"

Lo scudetto sabato. Poco tempo per festeggiare. Subito la Champions martedì. E che sfida! Col Real per una semifinale che può proiettarela Juve "verso qualcosa di straordinario". Parole di Max Allegri : "Voglio che i miei ragazzi scendano in campo sereni e consapevoli della loro forza - ha detto il tecnico bianconero - per centrare l'approdo in finale. Chi toglierei agli spagnoli al di fuori di Ronaldo? L'hanno già tolto, Modric !"

"Real nei miei pensieri in queste settimane? Si, c'è stato chiaramente" ha continuato Allegri. "Non sempre ma un minutino al giorno si. Favoriti d'obbligo loro. Cambierà l'approccio rispetto alle partite contro Borussia e Monaco? Quando giochi una semifinale di Champions non giochi mai con la mente sgombra: lo fai con la consapevolezza delle tue forze per cercare di arrivare fino in finale. Loro sono una squadra straordinaria, ci vorranno due grandissime partite. Sarà un confronto spettacolare, non solo per i duelli singoli. Cosa dirò ai miei prima di scendere in campo? Che siamo ad un passo da una cosa straordinaria, di giocarla con massima serenità e consapevolezza delle nostre forze".