Juve, Allegri: "Col Crotone abbiamo un solo risultato possibile"

Massimiliano Allegri è categorico, alla vigilia del recupero di campionato contro il Crotone: "Non è una partita facile, ma abbiamo solo un risultato, perchè altrimenti i tre punti che abbiamo fatto con l'Inter vengono buttati a mare. E' un momento delicato della stagione, decisivo", afferma l'allenatore della Juventus, annunciando turn over e confermando il 4-2-3-1. "Chiellini e Marchisio non sono convocati, Pjaca può darsi che giochi dall'inizio".