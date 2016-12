14 dicembre 2015 Juve, Allegri: "Chi passa può vincere la Champions" Lʼallenatore bianconero: "LʼInter favorita per il campionato, ma sarà una bellissima stagione per noi"

Massimiliano Allegri, dopo aver spiegato che servirà una Juve stellare per passare il turno con il Bayern, torna sul sorteggio di Champions: "Creeremo le condizioni per passare, vediamo come arriveremo a febbraio-marzo. Di sicuro chi passa il turno poi può andare a vincere la coppa". Poi uno sguardo al campionato: "È lunga, avevo già detto che l'Inter era favorita. Abbiamo margini di miglioramento, alla fine per la Juve sarà una bellissima stagione".

Allegri spiega: "Dovremo fare una grande partita, una partita stellare. Agli ottavi ci giocano sempre le grandi squadre, col Bayern sarà una bellissima sfida e vedremo a che punto saremo con questa squadra a disposizione. Chi passa il turno diventa una delle candidate a vincere la Champions League. Noi stiamo crescendo". Di fronte ci saranno Vidal e Coman, ex che potrebbero far male: "Vidal ha fatto benissimo in bianconero, Coman invece è giovane: se è arrivato al Bayern è anche merito della Juve".



La crescita bianconera si è vista anche in campionato: "La stagione è lunga, come avevo già detto l'Inter resta favorita. Abbiamo raggiunto il quarto posto, ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Alla fine sarà per la Juve una bellissima stagione".

MAROTTA: "L'INTER CON POCO HA RACCOLTO MOLTO"Anche Beppe Marotta non si abbatte dopo il sorteggio: "Sulla carta è un'impresa difficile, ma nello sport ci sta tutto. Affronteremo il match con il giusto timore ma non partiremo sconfitti. La Juve di oggi è diversa da quella di inizio stagione: è più determinata, più convinta e fiduciosa. Si giocherà però a febbraio-marzo, bisognerà valutare lo stato di forma di quel momento".



I margini di miglioramento ci sono: "E sono ampi. Dobbiamo continuare la nostra marcia in tutte le competizioni, il percorso è lungo. In campionato ci stiamo riprendento, è ancora lunga e gli avversari sono tanti, sarà lotta aperta".



Inter come antagonista principale? "E' la concorrente più autorevole perché in questo inizio di stagione ha dimostrato determinazione, continuità e cinismo. Con poco ha raccolto molto".