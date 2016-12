Juve, Allegri: "Cassano? Valuteremo, per ora arriva Sturaro"

18:06 - Allegri non snobba la Coppa Italia, che alla Juve manca dal 1995. Mercoledì è in programma la sfida al Parma nei quarti: "Da 20 anni il club non vince questa competizione e quindi deve essere un obiettivo primario, così come campionato e Champions". Capitolo formazione: "L'unico che non sarà a disposizione è Tevez, che ha bisogno di fare un po' di lavoro specifico". Su Cassano: "Chi dovrebbe arrivare è Sturaro, poi per gli altri valuteremo...".

Dopo aver rescisso il contratto col Parma, secondo alcune indiscrezioni il futuro di Cassano potrebbe essere alla Juve, dove ritroverebbe Allegri. "Non mi piace parlare di un giocatore che non è della Juventus. E' un giocatore che ho allenato al Milan, fortunatamente è stato anche importante nella volata scudetto, quindi è un giocatore che ha grande qualità. Antonio ha ormai 32 anni, altrimenti tutte le volte ripetiamo le stesse cose sugli stessi giocatori. Non è un giocatore della Juve, io parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, poi di quelli che arriveranno ne parlerò quando arriveranno. Al momento noi abbiamo un reparto d'attacco con cinque attaccanti. Vedremo se ci sarà la possibilità davanti di fare qualche altra cosa, ma su questo siamo vigili, quindi non abbiamo nessuna preoccupazione e bisogna pensare solamente alla partita più vicina che al momento è quella di domani". E a proposito della partita col Parma, il tecnico avrà a disposizione l'intera rosa a parte il forfait di Tevez: "Pirlo si è allenato e sta bene, quindi è a disposizione. L'unico che non sarà della partita è Tevez, perché ha bisogno di fare un po' di lavori specifici, personali, visto che nell'ultimo periodo si è allenato un po' meno per questa infiammazione al ginocchio".



Allegri tiene molto alla Coppa Italia e non si fida del Parma: "Abbiamo l'obbligo e il dovere di cercare di centrare la semifinale. La Juventus è 20 anni che non vince la Coppa Italia e quindi per noi questo deve essere un obiettivo primario, così come lo è il campionato e la Champions. Non dobbiamo pensare di andare domani a Parma e di trovare una situazione facile, anche perché per loro è una partita dove cercheranno di fare un'impresa, per cercare di arrivare in semifinale in un momento così difficile. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'impegno, anche perché il Parma nelle ultime partite, anche se gli sono mancati i risultati, ha fatto delle buone gare. Poi non scordiamoci che in campionato ha battuto Inter e Fiorentina. Turnover? Storari è in porta domani. Poi non mi piace parlare di turnover, diciamo che domani andrà in campo la formazione migliore per giocare questa partita. Soprattutto perché in questo momento tutti i giocatori che ho a disposizione stanno bene fisicamente e questo è molto importante perché quelli che vengono in panchina diventano fondamentali".



Interpellato sulla Champions, il tecnico bianconero tiene i piedi ben saldi per terra: "Questo ottavo di finale non è assolutamente semplice. Sento parlare come se la Juventus avesse già passato il turno, ma non scordiamoci che il Borussia in Champions ha fatto tanti punti, in campionato non sta andando bene, però è una delle squadre che negli ultimi tre anni in Europa ha fatto grandissimi risultati. E' un ottavo di finale dentro o fuori e sono partite sempre strane, molto difficili. La Champions è fatta anche di episodi. Bisogna essere propositivi e positivi perché la squadra ha qualità importanti per fare bene anche in Europa, però siamo ancora lontani da quella partita e quindi ora pensiamo alla Coppa Italia e al campionato che è ancora molto lungo, ci sono ancora molte partite da vincere". Sulla lotta scudetto: "In questo momento abbiamo qualche punto di vantaggio, ma è ancora lungo. Basta pareggiare due partite, e se gli altri ne vincono due ti prendono i punti che hai guadagnato. Quindi anche lì ci vuole molto equilibrio, mancano ancora molte partite".

I CONVOCATI: FUORI TEVEZ E MARRONE, C'E' PIRLO

Max Allegri ha convocato 21 giocatori per la sfida di Coppa Italia contro il Parma: 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Ogbonna, 6 Pogba, 7 Pepe, 8 Marchisio, 9 Morata, 11 Coman, 12 Giovinco, 14 Llorente, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 20 Padoin, 21 Pirlo, 23 Vidal, 26 Lichtsteiner, 30 Storari, 33 Evra, 34 Rubinho, 37 Pereyra. Assenti Tevez e Marrone, torna Pirlo.