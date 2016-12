Juve, Allegri carica: "Serenità e concretezza per battere l'Atletico" 

18:04 - Il campionato può essere momentaneamente messo da parte. La Roma può aspettare, il pareggio contro la Fiorentina - rammarico di Allegri a parte - assicura comunque la testa solitaria della classifica. Ma ora c'è un'altra classifica da guardare e modellare a proprio piacimento ed è quella di Champions. Testa quindi unicamente all'Atletico Madrid e spazio all'ambizione che non significa solo passare il turno ed approdare agli ottavi ma anche e forse soprattutto farlo da prima della classe, assicurandosi così anche un sorteggio migliore. Due gol di scarto dunque per sbarazzarsi dei Colchoneros di Simeone e raggiungere l'obiettivo: "Serve serenità, ci vuole concretezza - ha twittato Massimiliano Allegri - dobbiamo farcela".



Indicato il come, si passa al "con chi". Cioé con quale formazione. L'allenamento post-Franchi non ha dato in sè e per sè grandi indicazioni - defaticamento in palestra per chi ha giocato contro i viola, lavoro sul campo per chi ha riposato - solo da domenica si incomincerà a provare l'undici anti-Atletico ma alcune previsioni già possono farsi. Innanzitutto sul ritorno alla difesa a quattro e sull'utilizzo di Tevez dal primo minuto. Di conseguenza, salvo imprevisti, ecco un 4-3-1-2 con Buffon tra i pali, difesa con a destra Lichtsteiner, in mezzo spazio a Bonucci e Chiellini, mentre a sinistra Padoin. A centrocampo Marchisio, Pirlo e Pogba. Vidal, invece, in versione trequartista. In attacco l'unico dubbio di formazione con il ballottaggio fra Morata e Llorente per affiancare Tevez.

Poche occasioni, tanti errori ma un punto preso su un campo difficile. Martedì serve serenità e concretezza: siamo la Juve, dobbiamo farcela

