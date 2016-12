Juve, Allegri cambia: Pirlo e Llorente verso la panchina ad Atene

18:54 - Cambi in vista per la Juve per l'importante sfida di mercoledì sera in Champions League ad Atene contro l'Olympiacos. Allegri potrebbe infatti far riposare Pirlo, non al top della condizione e che contro il Sassuolo ha offerto una prova opaca, e Llorente. Al posto dello spagnolo, alle prese con il mal di schiena e a secco di gol da troppo tempo, un Morata che scalpita per la sua prima volta da titolare: lo dimostrano i tre gol in partitella.

Si annunciano dunque novità nell'undici bianconero che mercoledì sera è atteso da una gara cruciale per il girone di Champions League. Che riguardano Pirlo e l'attacco. Il regista, rientrato (e bene) dopo un mese e mezzo per infortunio, adesso sta accusando lo stop forzato e potrebbe andare in panchina: in fondo Marchisio ha dato ottime risposte come suo vice. Per Pirlo sarebbe la prima esclusione dalla squadra titolare in Coppa da quando veste bianconero, ma in fondo i tanti impegni impongono anche un po' di turn-over. E destinato a restare fuori è anche Llorente, che farebbe spazio a un Morata assente per squalifica contro il Sassuolo e più carico che mai. Contro l'Olympiacos torna Vidal, tenuto a riposo sabato in campionato proprio in vista della Champions. Sulla fascia sinistra riecco Asamoah al posto di Evra.