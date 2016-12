Juve, Allegri: "Buon test col Tottenham"

Massimiliano Allegri è soddisfatto dopo il 2-1 con cui la Juve ha superato il Tottenham nell'amichevole di Melbourne. "E' stato un buon test - dice il tecnico al sito ufficiale del club -. Per 60' ho visto una buona Juve, abbiamo sofferto nell'ultima mezzora ma neanche più di tanto. L'importante era vedere la condizione fisica, tattica e tecnica della squadra. Stiamo migliorando, ora abbiamo l'ultima partita ad Hong Kong e poi rientriamo".

Il tecnico bianconero, almeno in partenza, ha schierato un 4-3-1-2 con Pjanic alle spalle di Pereyra e Dybala: "Sono stati tutti molto bravi a tenere bene il campo, sono stati molto aggressivi e molto corti. Su questo dobbiamo continuare a lavorare". Pjanic e Benatia hanno giocato dal 1': "Ottima prova considerato che erano alla prima partita, ci sono tutte le prospettive per migliorare e per fare una grande annata".