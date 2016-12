Juve, Allegri: "Buffon straordinario, abbiamo invertito la tendenza"

"Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era una partita semplice. Siamo ripartiti dalle cose semplici, ordinati: nel primo tempo dovevamo fare meglio la fase offensiva, ma qualcosa abbiamo sbagliato". "Abbiamo concesso poco a difesa schierata, le occasioni del City sono arrivate su palle perse mentre uscivamo, ma Buffon oggi è stato straordinario".



"Siamo stati bravi perché nella ripresa non ci siamo fatti prendere dalla fretta e dall'ansia. Risultato meritato. Vedete: il calcio è strano, abbiamo rischiato di prendere il 2-0 e poi abbiamo fatto gol. In campionato invece abbiamo creato tanto tirando 40 volte in porta e non abbiamo vinto. Ma in Europa è diverso, le squadre non si abbassano"



"Questa vittoria è una grande iniezione di fiducia, perché ci permetterà di lavorare bene sia in Champions che in campionato: è una questione psicologica". Sulla scelta di Cuadrado: "Questa squadra la sto allenando da una settimana: ci sono le prospettive per fare bene. Ho scelto Cuadrado perché pensavo che potesse far male al City negli spazi alle spalle delle mezzali".



"Cosa ho detto ai ragazzi prima del match? Ho detto: pensiamo a fare una prestazione importante e ad invertire la tendenza. E i ragazzi si sono dimostrati all'altezza. Morata e Mandzukic hanno fatto una grande partita, di sacrificio".