Juve, Allegri: "Bella partita ma c'è ancora tanto da fare"

La Juve continua a vincere ma Allegri non si scompone: "I ragazzi hanno fatto una bella partita. Stiamo facendo bene ma c'è ancora tanto da fare e dobbiamo pensare gara dopo gara. Non siamo ancora in finale di Coppa Italia e dobbiamo raggiungere il primo posto - ha detto a Rai Sport - Morata ? Ha fatto una buona gara tecnica e fisica. Non era facile segnare su rigore e ha fatto un bel gol. E complimenti ad Asamoah . Il rinnovo? Ho altre priorità".

Ancora su Morata: "Aveva fatto buone prestazioni a Roma con la Lazio e in campionato quando è entrato, stasera ha fatto una buona partita tecnica e fisica - ha spiegato Allegri - Sbloccare la partita su rigore non era semplice, poi ha fatto un secondo gol bellissimo. Le punte quando non segnano si intristiscono, ma non abbiamo mai perso le qualità di Morata. Faccio i complimenti a tutti ma credo che Asamoah nel secondo tempo abbia fatto una partita a livello tecnico straordinaria". A chi gli chiede se la Juventus debba mantenere la condizione in vista della sfida di Champions League contro il Bayern: "Bisogna migliorare, sennò ti siedi. Bisogna lavorare per migliorare aspetti del gioco come la velocità di passaggio e la tecnica, i ragazzi lo sanno e stiamo lavorando per questo oltre che continuare ad avere intensità difensiva, che fa vincere le partite. Abbiamo buone possibilità di passare il turno, poi nel calcio ci vuole un pizzico di fortuna. E' un confronto importante soprattutto per la crescita di questa squadra". In chiusura una battuta sul futuro: "In questo momento ci sono altre cose a cui pensare. Ho un contratto fino al 2017 e sto bene alla Juve, poi vedremo. Nel calcio alla fine contano i risultati".