Juve, Allegri: "Bayern? Durissima, ma ce la possiamo fare"

"Abbiamo 19 partite per centrare il quinto titolo ed entrare nella storia della Juve". Massimiliano Allegri non usa giri di parole per definire gli obiettivi stagionali dei bianconeri: "Stiamo rincorrendo ancora, dobbiamo arrivare primi e abbiamo tutto il girone di ritorno per poterlo fare - dice il tecnico a Jtv, rispondendo alle domande dei tifosi -. Il Bayern in Champions? Sarà difficile, ma abbiamo delle ottime possibilità di passare il turno".

Allegri prevede un campionato tiratissimo: "E' molto equilibrato e sarà equilibrato fino alla fine, secondo me si deciderà all'ultima giornata". Sulla Champions: "Affrontiamo un ottavo di finale importante, è l'ottavo di finale più difficile rispetto a tutti gli altri ottavi di finale. Sappiamo che affrontiamo una squadra importante come il Bayern, noi abbiamo delle ottime possibilità per passare il turno. Poi in queste partite andata e ritorno ci vuole anche un pizzico di fortuna, però vediamo le cose in positivo: se dovessimo passare il turno, avremmo eliminato una delle favorite per la vittoria della Champions".



Intanto domenica, contro l'Udinese, i bianconeri andranno a caccia della decima vittoria consecutiva: "Sarà molto difficile perché loro vengono da un buon momento. Anche se hanno perso l'ultima partita a Carpi, hanno l'inaugurazione dello stadio, sarà una domenica particolare per loro ma deve essere importante per noi, perché inizia il girone di ritorno e abbiamo 19 partite per centrare il quinto titolo che entrerebbe nella storia della Juventus. Quindi sarà una partita molto complicata".