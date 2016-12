Juve, Allegri avverte il City: "Vogliamo solo vincere"

"Ci sono dieci anni di differenza... Tourè e Paul sono straordinari, ma Pogba ha grandi margini di crescita e può migliorare. Starà a lui mettersi in discussione e non bearsi delle grandi cose che fa durante le partite""Davanti ho quattro attaccanti. Di questi quattro ne giocheranno due, poi più che i moduli sono importanti le caratteristiche di chi scenderà in campo. Non ho ancora deciso la formazione. Ci sono due soluzioni: giocare a tre dietro o a quattro, Dybala o Mandzukic? Non ho ancora deciso""La Juventus ora sta meglio fisicamente e le tre vittorie in campionato hanno dato fiducia e stanno aiutando la crescita della squadra. In Champions non abbiamo ancora fatto nulla. Domani sarà una gara molto difficile, è ancora tutto aperto. Mancano ancora due partite e sono entrambe scontri diretti. Nulla è facile e scontato, ci servirà anche il sostegno dei tifosi. La partita dell'andata col City fa storia a sè""Alla fine del campionato Mario i suoi gol li farà. Ne sono convinto. Le sue reti finora sono state pesantissime""Dobbiamo imparare a leggere meglio le partite e i ritmi di gioco, accelerando o decelerando quando serve"

LE PAROLE DI MARCHISIOMarchisio tra i miglior centrocampisti Uefa della scorsa edizione

"Mi rende molto felice. Non solo per me, ma per tutta la squadra. Ce ne sono altri in lista della Juventus. E' un riconoscimento che mi fa molto piacere"



Cosa manca quest'anno e come si affronta il City

"Io andrei a guardare il percorso fatto in Europa. C'è stata grande continuità. L'anno scorso siamo arrivati in Champions, quest'anno in un momento complicato in campionato siamo partiti forte in Europa. Il City è una squadra piena di campioni che però non è ancora riuscita ad andare molto avanti in Champions. Sappiamo la loro voglia di arrivare primi, ma ce la giocheremo fino all'ultimo per giocarci il primo posto nel girone"



Centrocampo più solido con Marchisio in campo

"Io a parte l'esperienza e la mia presenza non ho dato altro. Siamo partiti con tanti giocatori nuovi e c'era bisogno di lavorare insieme e adesso stiamo facendo quello che bisogna fare con continuità"



Si è allargato o meno il divario con le big in Europa?

"Ogni anno le big migliroano e sappiamo quanto è difficile questo torneo. Comunque questa Juve ha fatto ottime prestazioni e ha dimostrato che l'Europa è casa nostra. Non sarà facile col City, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Incontriamo il CIty che ha subito una sconfitta pesante in campionato e questo può essere un ulteriore problema. Dovremo fare molta attenzione"