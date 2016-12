8 dicembre 2016 11:34 Juve, Allegri al bivio: spazio al tridente? Il rientro di Dybala dà una chance in più, ma così si rischia di sacrificare Pjanic

Dybala, Higuain e Mandzukic in campo insieme? Si può, ma forse non è la soluzione migliore. La Juve del dopo Dinamo si interroga su quale deve essere il modulo migliore. Il rientro de la Joya ha messo una carta da giocare in più, e che carta, nelle mani di Allegri, ma adesso bisogna capire come sfruttarla al massimo. Nel mese e mezzo di assenza dell'ex Palermo, Higuain e Mandzukic hanno provato a convivere, ma i risultati non sono stati esaltanti.

Diciamo subito che il classico tridente in un ipotetico 4-3-3 deve essere scartato. Perché se è vero che Dybala può fare l'esterno di attacco, lo è altrettanto che Higuain e Mandzukic devono giocare come punte centrali per rendere al massimo e non possono allargarsi troppo. Altrimenti la media realizzativa si abbasserebbe notevolmente. Così, entra in scena il trequartista. Ruolo che Dybala ha fatot, può fare e si è detto pronto a ricoprire. "Ho fatto il trequartista tante volte. In attacco mi trovo bene in tutti i ruoli", ha confermato l'argentino. E anche Allegri ha aperto a questa possibilità, anche se a gara in corso: "Il tridente potrebbe essere una soluzione futura? Potrebbe essere una soluzione anche a partita in corso, dipenderà dalle partite".



Tutto risolto allora? Nemmeno per sogno. Perché se Dybala dovesse fare il trequartista, con Higuain e Mandzukic come terminali del gioco, ci sarebbe un sacrificato illustre: Pjanic. Proprio la recente sfida di Champions, con il bosniaco tornato nel ruolo di intero di centrocampo, ha dimostrato che l'ex Roma non è a suo agio. Il confronto con la prestazione contro l'Atalanta, dove era lui il trequartista, e quella con la Dinamo, è impietoso. Vale la pena sacrificare Pjanic per far giocare contemporaneamente i tre attaccanti? Forse no, anche se non sarà facile rimandare in panchina uno come "SuperMario", diventato nel giro di un anno l'idolo dello Stadium.