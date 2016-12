Juve, Allegri: "A Roma partita importante, ma non decisiva"

15:23 - Max Allegri arriva a Roma a +9, ma non vuole che si parli di sfida scudetto. "Sarà una partita importante per il campionato, ma non decisiva, anche se per noi sarà fondamentale per mantenere lo scontro diretto a favore", ha detto l'allenatore della Juve. Sulla formazione: "Pogba e Vidal stanno abbastanza bene, ma Paul ha un'infiammazione e non mi posso permettere di rischiarlo. Potremo giocare anche con due soli centrocampisti".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Come stanno Vidal e Pogba?

"Stanno abbastanza bene, valuterò. Comunque sia non è emergenza, se saranno disponibili giocano, altrimenti giocheranno Marchisio, Sturaro, Padoin. Oppure giocheremo con un centrocampista in meno o anche due. Magari giochiamo con due centrocampisti soli".

Il trequartista ci sarà?

"E' una possibilità, ma dipende da come stanno Pogba e Vidal. Non ho ancora deciso come giocheremo. Se mancheranno i centrocampisti, può darsi che giocheremo con solo due uomini".

La Roma sarà ancora più caricata dall'Europa League?

"Complimenti a tutte le qualificate, è un risultato importante per il calcio italiano, ultimamente denigrato. Sono passati tre mesi dall'andata, dopo quella di domani ci saranno ancora 13 partite e il Napoli si sta avvicinando. Per la quota scudetto mancano ancora molte vittorie. Adesso pensiamo alla Roma, poi alla Coppa Italia, al Sassuolo e così via. Sarà sicuramente una bella partita, come all'andata, anche se è stata messa in secondo piano dalle polemiche".

Punti deboli?

"La Roma ha pochi punti deboli e nella partita secca i valori si azzerano. Sarà una partita importante per il campionato, ma non decisiva. Per quanto riguarda l'attacco Matri sta abbastanza bene, Coman è cresciuto molto. Morata si sta abituando a giocare ogni tre giorni e sta crescendo. Llorente è stato decisivo con l'Atalanta. Insomma, faranno dei gol da qui alla fine".

De Rossi dice che loro devono vincere per forza

"Loro cercheranno di vincere anche perché finora ci sono stati pochi scontri diretti, che iniziano ora. Non bisogna lasciare nemmeno un centimetro. E' una partita fondamentale per noi per mantenere lo scontro diretto a nostro favore. Non dobbiamo pensare ai punti di vantaggio. In questo periodo ci sono tutte le partite più importanti, l'importante è stare bene".

A Roma si sono convinti che le polemiche dell'andata abbiano fatto solo male

"Ormai sono passati tre mesi. Si è parlato di episodi tutti al limite, credo che ancora oggi sia difficile mettere d'accordo i moviolisti... Sarà una serata importante, il calcio italiano ne deve uscire nel migliore dei modi".

Userete un sistema di gioco nuovo?

"Non sarà un sistema di emergenza e nemmeno nuovo. Dipende dai centrocampisti a disposizione e dalle loro caratteristiche. Per Vidal è una botta, Pogba ha un'infiammazione e ci possono essere dei rischi. In questo momento non posso permettermi di perdere un giocatore per più di un mese. Già abbiamo perso Pirlo".