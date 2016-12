Juve, Allegri: "A Monaco sarà durissima ma ci credo"

"A Monaco è durissima ma ci credo. Dybala tempo due anni e può arrivare al top, appena dietro Ronaldo e Messi. Per lo scudetto c'è anche la Roma". E' un Allegri a 360° quello che si concede al 'Corriere dello Sport'. Sulla sfida col Bayern : "Quando giochi con una favorita è importante ridurre il passaggio del turno in 90' - ha proseguito - Futuro? Quando sarà il momento mi piacerebbe conoscere culture diverse, come Ancelotti. Ora sto bene alla Juve".

"Se mi aspettavo la consacrazione di Dybala? Sì, bastava solo guardarlo negli occhi: ha il viso da bambino ma lo sguardo assassino - ha detto Allegri - Sono felice che abbia segnato con il Bayern , altrimenti chissà in quanti avrebbero detto che non ha dimensione europea". Sulla finale di Coppa Italia contro il Milan: "Sarà una bella sfida. C'è tanto entusiasmo, ma facciamo un passo alla volta. Anticipare la finale? Per la regolarità del campionato direi di no". Conte andrà al Chelsea: "Farà bene di sicuro - ha proseguito - L'azzurro? A fine carriera mi piacerebbe diventare ct ma penso di essere ancora giovane".