Juve, Allegri: "A Genova per lo scudetto"

Countdown di Allegri dopo la vittoria della Juve con la Fiorentina. Allo scudetto manca solo un punto e il tecnico bianconero lo sa bene. "E' una vittoria importante - ha detto -. Ora ci vorrebbe un miracolo al contrario per perdere il titolo ". "Vanno ringraziati i ragazzi per la stagione straordinaria, prendiamo il punto sabato a Genova e poi ci prepariamo per il Real Madrid - ha aggiunto -. Pogba? Pronto per il ritorno in Champions ".

Parlando della partita con la Fiorentina, il tecnico bianconero non nasconde gli errori del match: "Due ingenuità sui rigori. Abbiamo attitudine a giocare dietro, e non possiamo di punto in bianco cambiare. Però lì andava buttata, una situazione simile ci era già costata cara in Coppa Italia". "Il calcio è strano, se subiamo il rigore odierno la gara cambia, mentre nel derby meritavamo la vittoria larga - ha proseguito -. Il calcio dà e toglie, senza togliere meriti a Fiorentina e Toro. Ai viola auguro la finale di Europa League con il Napoli".



"La vittoria di stasera ci consente di affrontare con tranquillità e serenità il resto di campionato - ha aggiunto -. Quando arrivi li e ti manca un pezzetto non c'è ansia, ma voglia di chiudere presto. Era molto difficile preparare questa gara e il derby, quando hai tale vantaggio è fisiologico avere cali di attenzione, è inutile fare ipocrisia".



Poi grandi elogi alla squadra: "Il gruppo ha valori morali e tecnici ed eccezionale, è dura vincere e fare bene senza grandi giocatori. Ero convinto di fare bene. I vari Padoin, Sturaro, Coman e Pepe hanno fatto la differenza, perchè quelli che giocano meno quando entrano se stanno bene sono determinanti".



Infine su Pogba e sulla prossima sfida col Real: "Domani Paul avrà un altro esame. Si sta allenando molto bene. La prossima settimana rientra in gruppo, dovrebbe essere a disposizione per il ritorno, anche se non gioca da due mesi. Il Real è dura da affrontare, si parla di gioco all'italiana ma non vedo qui squadre che difendono in sei. Il Real ha grande qualità, e se sbagli o concedi spazi le tue possibilità si riducono molto".