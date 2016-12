Juve, Allegri: "A Genova 30' di terrore, siamo pronti a reagire"

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRILe condizioni di Dybala e i numeri con Higuain

"Ci sono numeri che dicono qualcosa e altri che non dicono nulla. Higuain può fare gol anche da solo. Ieri Dybala ha fatto mezzo allenamento. Verrà convocato, ma difficilmente giocherà (in serata l'argentino non figura nella lista dei convocati, ndr). E' più una convocazione per fargli riassaporare il clima partita. Poi mercoledì potrà avere spazio o dall'inizio o a partita in corso per ritrovare la condizione"



Mandzukic deve rifiatare?

"Cuadrado ha avuto un piccolo problemino, ma sta meglio ed è a disposizione. In attacco Mandzukic e Higuain possono ancora giocare insieme. Il Pipita sta bene".



Il ko col Genoa

"Abbiamo commesso tanti errori. L'importante è non sbagliare ancora. La squadra veniva da un cammino importante. Siamo primi in campionato e qualificati in Champions. La sconfitta di Genova è stata brutta perché la prima mezz'ora è stata brutta. Ma questo non vuol dire che la squadra ha problemi o difficoltà. Siamo pronti a reagire"



L'Atalanta

"Sta facendo molto bene. Gasperini e la società. Ha giovani molto bravi e sta dimostrando di poter stare insieme a quelle che stanno in testa. Alla fine della stagione credo che i valori delle squadre comunque verranno fuori"



Come sta la Juve?

"E' una squadra di campioni e carattere. Che sa tirare fuori l'orgoglio. Siamo stati una settimana insieme a lavorare. Dalle batoste bisogna uscire fortificati, mettendo a crudo le problematiche e cercando di non ripeterle"



Difesa e condizioni di Chiellini

"Abbiamo sei difensori disponibili, ne giocano tre o quattro. Chiellini sta bene. Il rientro di Barzagli procede. Difesa a tre? Benatia ha le caratteristiche per giocare in messo"



L'inserimento di Pjanic

"E' un giocatore importante che si sta inserendo. Domenica ha fatto un bel gol su punizione. Sono contento di lui e anche la società"



Khedira meno pimpante

"L'anno scorso ha giocato 25 partite con meno continuità di questa stazione. E' un giocatore importante. A volte capita di avere meno intensità durante la stagione"



A che velocità sta andando la Juve?

"Può andare a 100. Ora sta andando a velocità di crociera. Quella che ti porta alla fine della stagione. I grandi club giocano a 80 all'ora per tutto l'anno. Quando perdiamo sembra che crolli il mondo, ma a livello di classifiche non possiamo fare meglio di così al momento. Poi la stagione si decide a marzo, si sa. Facciamo un passo alla volta. Con l'Atalanta sarà complicata e abbiamo il dovere di riscattare la prestazione di Genoa"



Chi togliere all'Atalanta?

"Gagliardini. E' squalificato... In generale la nazionale italiana ha un ottimo futuro. I giocatori che vanno dal '92 al 2000 sono molto bravi e altri ne verranno fuori. Poi ci saranno altre sorprese che arriveranno dalle categorie inferiori. Se l'Italia ha vinto 4 mondiali, non li ha vinti per caso"



A Genova una Juve poco italiana

"Non è una questione di italiani o stranieri. Noi abbiamo un gruppo importante di giocatori che hanno senso di appartenenza. Conoscono la storia della Juve"



Pregi e difetti dell'Atalanta

"Difetti ne ha pochi. Ha vinto le ultime sei partite di seguito. Il pregio è che quando hai a che fare con i giovani hai entusiamo, spensieratezza. In più hanno un ottimo allenatore. L'Atalanta investe molto sui giovani e ogni anno ne tira fuori di interessanti"



Serie A poco competitiva?

"E' un campionato molto equilibrato. Tra le prime sette ci sono pochi punti di distanza, poi le ultime quattro sono più staccate. Questo dimostra che se il campionato fosse a 18 squadre, sarebbe una competizione ancora più equilibrata e divertente.