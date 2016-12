Juve, Allegri a Garcia: "Siamo davanti, conta solo questo"

22:15 - "Garcia ha ragione, lo sa lui e lo sanno tutti gli italiani che la Juventus è davanti in classifica, ed è solo questo quello che conta". Allegri replica così al tecnico della Roma, che aveva lanciato una frecciata ai rivali della Juve (E' davanti in classifica e tutti sanno come..."). "Garcia - ha aggiunto Allegri - giustamente cerca di alzare l'attenzione per provare a raggiungere l'obiettivo e la Roma ci dà lo stimolo per continuare a fare bene".

Allegri passa agli obiettivi: "Ora dobbiamo arrivare agli ottavi e poi, anno dopo anno, lavorare bene per tornare stabilmente tra le prime otto d'Europa - ha detto Allegri in un'intervista al 'Processo del Lunedì' - L'obiettivo che mi darebbe più soddisfazione? Quello di rivincere la Champions. E' difficile quest'anno, ci sono squadre grandissime che sono favorite. Per noi adesso è fondamentale andare avanti il più possibile. Intanto passiamo il turno, arriviamo agli ottavi e poi da febbraio vedremo".



Poi sullo sfogo del ct azzurro Conte sull'isolamento del 'Club Italia': "Creare della polemica a distanza serve a ben poco, col confronto si può cercare di migliorare tante cose e se si può dare un mano alla Nazionale ben volentieri. Lasciare una settimana in più i calciatori per favorire lavoro di Conte? Questo bisogna capirlo attraverso le date. Però intanto è importante fare questo incontro per scoprire insieme cosa fare".