Juve, Allegri: "A Cesena non farò turnover"

14:11 - Massimiliano Allegri sembra avere in testa solo il Cesena, avversario per il quale mostra rispetto. "I tre punti sono troppo importanti. Non è previsto il turnover, ad Atalanta e Dortmund penseremo poi. Llorente-Morata? Non ho ancora deciso, di sicuro Pirlo sarà al suo posto", ha detto l'allenatore della Juve. Sulle polemiche per il gol di Tevez: "Il Milan ha fatto una buona partita e delle polemiche si poteva fare a meno".



LE PAROLE DI ALLEGRI

Siamo a un punto cruciale: è previsto turnover?

"Me la gioco di gara in gara. Domani i tre punti sono troppo importanti per mantenere il vantaggio sulla Roma. E' un campo complicato, su un terreno sintetico e contro avversario difficile. Nessun turnover, ad Atalanta e Dortmund penseremo poi".

Le polemiche del Milan?

"Mi dispiace, ma è un'abitudine del calcio italiano. Il Milan ha fatto una buona partita, e delle polemiche si poteva fare a meno. La cosa migliore è che tutti, compresi i dirigenti, cerchino di riportare il calcio italiano ad alto livello. Galliani? Non l'ho sentito, ma ho un ottimo rapporto. Ma ora sono alla Juve".

Giocherà la coppia Llorente-Morata?

"Al momento non ho ancora deciso se giocheranno loro o magari Coman . Ho letto anche di Pirlo a riposo: sarà regolarmente al suo posto in campo".

Partita difficile psicologicamente?

"Ogni domenica è una partita in meno e abbiamo meno possibilità di sbagliare. Poi potremmo avere 4 punti di vantaggio prima di giocare e quindi bisognerà vincere. E su un campo sintetico bisogna essere pronti con la testa e con i piedi".

Il Dortmund come lo ha visto?

"Ha qualità importanti, è strano che sia in fondo in Bundesliga. Adesso sta recuperando giocatori importanti. ma ora non ci penso. Credo comunque che faremo due grandi partite e potremo passare il turno".

Per il ruolo di trequartista chi è favorito?

"Vidal ha le caratteristiche migliori per giocare in quel ruolo. La cosa importante è che sta bene fisicamente, ha una gamba diversa rispetto a 20 giorni fa. Anche la squadra sta bene, stiamo crescendo. E' stato fatto un buon lavoro da parte dei preparatori .

Barzagli pronto per il Dortmund?

"E' difficile pensare a quella partita adesso. Al momento stanno tutti bene a parte Asamoah e Romulo. Matri è vicino al rientro, Caceres la settimana prossima sarà a disposizione. Baragli ha fatto un buon test. Sono contento, sarà un acquisto importate per il finale di stagione".

Cosa ne pensa delle parole di Lotito sul Carpi?

"Da allenatore e da ex calciatore dico che contano solo i risultati, che li dà il campo. Dalla B verranno le squadre che meritano, indipendentemente da nome. A proposito, auguri al Livorno pe ri suoi 100 anni, speriamo possano festeggiare con la promozione. Le parole di Lotito? Mi ha lasciato un po' stranito, però ci sono gli organi i dirigenti in grado di trovarsi d'accordo per un unico obiettivo".