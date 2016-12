Juve, allarme Cavani: lo vuole Simeone. Pronto Van Persie

18:52 - Alla Juventus è scattato un alert che segnala qualche difficoltà in più per arrivare a Edinson Cavani. Una trattativa che va avanti da tempo, con gli intermediari del club bianconero che hanno incontrato a Parigi il giocatore almeno una ventina di volte. L'alert che è scattato in queste ore è il ritorno prepotente dell'Atletico Madrid, che sembrava aver mollato la presa per gli alti costi dell'operazione.

Il club spagnolo, invece, attraverso il Fondo del potente agente portoghese Jorge Mendes che detiene una quota societaria, ha intenzione di approfondire e portare avanti l'accordo di massima che aveva raggiunto con il giocatore circa un mese fa. Del resto, al momento del rinnovo contrattuale, Simeone era stato chiaro: o Cavani o Icardi per continuare ad alti livelli.

La Juve per questo ha deciso di capire se sarà dentro o fuori al massimo in dieci giorni, da considerare una sorta di ultimatum per Cavani. Che se dovesse saltare dovrebbe essere sostituito in bianconero da Robin Van Persie, olandese dello United, molto sponsorizzato da Fabio Paratici, il direttore sportivo della Juve. Van Persie ha ancor un anno di contratto, sta per compiere 32 anni e con 7-8 milioni di euro si può chiudere. Sondaggi in tal senso con il suo agente ci sono già stati.

La Juve sta provando ad inserirsi su Nainggolan sfruttando il mancato accordo tra Roma e Cagliari per la risoluzione della comproprietà del giocatore valutata dai sardi sui 15 milioni. La Roma ha offerto 11 in contanti e la disponibilità ad inserire il centrocampista Viviani, quest'anno al Latina, valutato 4 milioni. Ma Viviani rifiuta il Cagliari e vuole andare al Palermo. Per questo la Juve prova a trovare un accordo col Cagliari per poi giocarsi Nainggolann alle buste. Operazione che ovviamente dipende da un fattore importante: l'eventuale cessione di Vidal, che interessa al Liverpool, altrettanto interessato a Nainggolan.



