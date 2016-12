Juve, Alex Sandro fuori 10 giorni: salta il Bayern

Come si temeva, niente andata di Champions League contro il Bayern Monaco per Alex Sandro . L'esterno brasiliano della Juve è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari, ma evidenziato un sovraccarico funzionale del retto femorale sinistro. Il club bianconero, così, ha annunciato che "saranno necessari 10 giorni per la ripresa agonistica". Alex Sandro potrebbe tornare a disposizione per l'Inter.

La Juve, invece, tira un sospiro di sollievo per Cuadrado. L'esterno bianconero ha riportato solo una botta alla caviglia e non è stato necessario effettuare alcun esame per capire l'entità del lieve infortunio. Il colombiano si è allenato a parte per precauzione, ma potrebbe essere pronto già per la gara col Bologna. Quasi sicuramente sarà a disposizione per il big match di Champions col Bayern. Dopo la paura di un altro ko a poche ore dal guaio muscolare di Alex Sandro, dunque, per Allegri arriva una buona notizia dall'infermeria bianconera.