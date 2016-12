Juve, addio a Tevez: caccia al nuovo 10

Ma andiamo con ordine. La "10" della Juve è un onore, d'accordo, ma anche un onere. E per indossarla servono certe caratteristiche, non solo tecniche. E allora proviamo a fare il punto della situazione cercando l'uomo giusto tra i sogni di mercato bianconeri. Detto che tutto potrebbe dipendere dal budget a disposizione di Marotta, che è strettamente legato alla cessione di Pogba, in casa Juve i "papabili" per la maglia numero 10 sono almeno sei. Tutti trequartisti o presunti tali. Come desidera Allegri.



Scartati i nuovi arrivati Zaza e Dybala, che potrebbero rischiare di bruciarsi subito alle prese con un fardello così pesante, in cima alla lista dei candidati c'è Oscar. Il brasiliano del Chelsea nell'ultima stagione non ha trovato molto spazio con Mourinho, ma per strapparlo ai Blues serviranno almeno 35 milioni. In mancanza di liquidità, l'alternativa potrebbe essere Salah, che alla Juve potrebbe ricoprire più ruoli e risultare una pedina molto utile alla causa bianconera. Per gli altri candidati alla "10" si passa poi dalla Premier alla Bundes. Kevin De Bruyne piace molto e sembra avere tutte le caratteristiche per vestire i panni del leader. Sulle sue spalle la Dieci starebbe a pennello.



Sempre in tema di 10 da sogno, Marotta tiene sempre monitorata anche la situazione di Isco. Il gioiellino del Real però è roba per palati fini e Florentino Perez difficilmente ripeterà l'errore commesso con Morata. Guardando invece in Italia, giocatori appetibili degni della "10" della Juve non sembrano essere molti. Uno in particolare però a Vinovo lo seguono da un po', senza affondare mai il colpo. Si tratta di Marek Hamsik, che a Napoli porebbe aver concluso il suo ciclo e a Torino potrebbe trovare nuovi stimoli e il piglio del leader. Sarebbe un "Dieci" all'altezza, ma bisognerebbe convincere De Laurentiis e la piazza napoletana. Operazione complicata, ma non impossibile. Un'altra soluzione potrebbe arrivare direttamente dalla "Cantera" bianconera. Qualcuno a Vinovo infatti ha ipotizzato di assegnare la "10" a Marchisio, uomo immagine della Juve e pilastro del progetto di Allegri. Due anni fa la rifiutò, ma ora la situazione è diversa e potrebbe aver cambiato idea. Infine l'extrema ratio: la "Dieci" potrebbe restare senza un padrone per un po'. In attesa del grande colpo.