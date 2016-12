Juve, a Vinovo si rivede Marchisio

Termometro a 30 gradi, sole a picco e tanta corsa: è iniziata così la seconda settimana di lavoro della Juventus, con una seduta bella tosta scandita dalle ripetute su diverse distanze. Per i bianconeri la preparazione si fa più intensa, previste sedute doppie per tutta la settimana fino alla partenza per Melbourne il 17. E mentre i suoi compagni sudavano in campo, a Vinovo si è rivisto anche Claudio Marchisio, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio sinistro.