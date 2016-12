Juve a Villar Perosa: Pogba decide il test con la Primavera

Più che un test amichevole, un vero e proprio rituale nella storia della Juve. Sul campo di Villar Perosa è stato Paul Pogba con un gran gol alla fine del primo tempo a decidere la tradizionale sfida tra la Prima squadra e la Primavera, il cui allenatore è il campione del mondo Fabio Grosso. La gara si è chiusa a metà ripresa per l'invasione pacifica dei tifosi. Presente anche il presidente Andrea Agnelli , che in val Chisone è il padrone di casa.

Allarme per Mandzukic, costretto a uscire alla mezz'ora del primo tempo per una botta al ginocchio destro. Poco prima della consueta partita in famiglia, l'a.d. Beppe Marotta ha spiegato a Jtv l'importanza dell'evento: "Nella storia della Juventus, Villar Perosa ha rappresentato qualcosa di straordinario. Il grande senso di continuità della dinastia Agnelli, quindi oggi è un giorno particolare, il giorno in cui ricordiamo le figure principalmente di Giovanni e Umberto Agnelli, che hanno tracciato quel solco di questa Juventus di oggi. Per noi è un giorno indimenticabile e di grande emozione".