Juve a Madrid per il sogno che si chiama Berlino

Tutto in una notte. Il giorno dei giorni, l'appuntamento con la storia, i 90 minuti che dividono la Juve da Berlino, dalla finale di Champions, l'ostacolo Real sulla strada del Triplete. Al Bernabeu si riparte dal 2-1 dell'andata: nessuna volontà di speculare sul successo di Torino, i campioni d'Italia a viso aperto nella tana dei blancos. Formazione annunciata per Allegri: Tevez e Morata davanti , poi i FabFour Pogba-Pirlo-Marchisio e Vidal.

REAL ACCOLTO DA UN BOATO

Un boato ha accolto l'ingresso in campo del Real Madrid al Bernabeu per la fase di riscaldamento

SI ALLONTANA L'IPOTESI TIME-OUT

Nonostante il gran caldo, l'Uefa sembra aver deciso di non applicare la possibilità di un time-out durante la gara.

JUVE IN CAMPO PER IL RISCALDAMENTO

La Juve è scesa in campo al Bernabeu per il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d'inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Isco, Kroos, J. Rodriguez; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Ancelotti

Juve (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo, Marchisio; Vidal; Morata, Tevez. All.: Allegri.

Arbitro: Eriksson

REAL, 20MILA TIFOSI ASPETTANO LA SQUADRA IN PIAZZA

Una folla oceanica di tifosi del Real Madrid sta attendendo l'arrivo del pullman della squadra. Ventimila persone hanno letteralmente invaso le vie d'accesso allo stadio Santiago Bernabeu Dando vita alla 'Quedada blanca' tradizionale prima delle partite più importanti delle merengues. Assordanti i cori di incitamento, accesi qualche fumogeno e sparati un paio di petardi.

CONTADOR: "PER ME PASSA IL REAL"

"Stasera si qualificherà il Real Madrid: dovrei dire Juventus, visto che mi trovo in Italia, ma non posso non dire Real". Così Alberto Contador, tifosissimo del club 10 volte campione d'Europa e neo maglia rosa al Giro, pronostica l'esito della semifinale di Champions che stasera, nel Santiago Bernabeu, vivrà il secondo e conclusivo atto.

JUVE IN CAMPO CON LA MAGLIA BLU

La Juventus questa sera scenderà in campo al Bernabeu con la seconda maglia, quella blu.

IL REAL RADUNA I TIFOSI PER LA "QUEDADA BLANCA"

Il Real Madrid chiama a raduno tutti i suoi tifosi per rimontare la sconfitta di Torino. Alle 18.30 i tifosi del Real potranno accompagnare il pullman della squadra lungo il percorso che lo porterà allo stadio Bernabeu. Con un comunicato sul sito ufficiale, il club ha reso noto il tragitto della squadra che percorrerà la via Serrano e la Concha Espina, per poi ricevere l'accoglienza di tutti in piazza Sagrado Corazones.

REAL-JUVE, COMINCIATO IL PRANZO UFFICIALE

A Madrid, al ristorante Zalacan, è cominciato il consueto pranzo ufficiale tra le due delegazioni, arrivate intorno alle 14:38. L'incontro è cominciato più tardi del previsto a causa di una strada chiusa (un mezzo ha perso combustibile) che ha ritardato l'arrivo di Juve e Real Madrid. Per i bianconeri (sei persone in totale) sono presenti Andrea Agnelli e Beppe Marotta, mentre Florentino Perez ha fatto gli onori di casa per i blancos (nove persone in totale). Al pranzo partecipano anche l'ambasciatore italiano Sebastiani e il delegato Uefa Giorgio Marchetti. Andrea Agnelli si è intrattenuto all'esterno del ristorante per firmare autografi, intanto le strade intorno al Santiago Bernabeu sono state chiuse in vista del match di stasera.

TIFOSI JUVE: SARANNO IN 4000

Al Bernabeu sono attesi 4000 tifosi juventini. Lo spazio loro dedicato è quello che è, ma basta e avanza per far sentire tutto l'entusiasmo e la voglia di una serata che sia una pagina di storia.

CECH TIFA BUFFON

"Che vinca la squadra migliore, ma mi piacerebbe vedere il maestro con la Coppa nelle sue mani. Il portiere del Chelsea, Petr Cech, fa il suo in bocca al lupo a Gigi Buffon.

JUVE, ALLEGRI HA SCIOLTO I DUBBI. PER ANCELOTTI IL REBUS BENZEMA

Nel lungo avvicinamento alla sfida di questa sera da una parte le certezze di formazione di Max Allegri e dall'altra i dubbi da sciogliere per Carlo Ancelotti. Ultimi punti di domanda che verranno sciolti solo nell'imminenza della partita. Ecco le possibili formazioni in campo questa sera al Bernabeu, sfida visibile in chiaro e in esclusiva assoluta solo su Canale 5.