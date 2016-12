Juve, a luglio due amichevoli in Australia

A due anni di distanza dall'ultima volta, la Juventus tornerà in Australia per una mini-tournée estiva. I bianconeri parteciperanno infatti all'International Champions Cup, torneo in cui affronteranno il Melbourne Victory e gli inglesi del Tottenham, rispettivamente il 23 e il 26 luglio 2016 a Melbourne. I padroni di casa sono gli attuali detentori della A-League, il campionato nel quale ha giocato anche l'ex Alex Del Piero, con il Sydney Fc.

Per la Juventus, in Australia non sarà una "prima": nell'agosto 2014 la squadra di Allegri sfidò a Sydney l'A-League All Star Team (vittoria per 3-2) e sostenne una parte della preparazione estiva.