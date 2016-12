Juve, a Dortmund con tante certezze e qualche dubbio

14:57 - Ci siamo. Ancora un paio di giorni e poi la Juve si giocherà il traguardo dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia. Il 2-1 dell'andata garantisce due risultati su tre, ma i bianconeri sanno bene che non potranno commettere errori. Ma come arriva la Juve alla sfida di Dortmund? Il morale è alto, grossi problemi di formazione non ce ne sono, ma quella a disposizione di Allegri non è certo la migliore squadra vista in stagione. Ecco un'analisi di aspetti positivi e e negativi.

PRO

Morata Non sarà un top player alla Messi o alla Cristiano Ronaldo, ma la sua presenza è garanzia di gol pesanti. Potrebbe essere lui l'uomo decisivo a Dortmund, dove la sua velocità potrebbe fare la differenza. Di certo ha il piede caldo.

Barzagli Il calvario è finito e il primo esame è stato superato brillantemente. Il suo ritorno è la più bella notizia per Allegri, che in Germania potrebbe schierarlo dall'inizio, confermando il 3-5-2 e una linea difensiva vicina alla perfezione.

Pogba Il turno di riposo (forzato) è arrivato nel momento giusto. Il francese aveva bisogno di tirare il fiato perché in Germania dovrà dimostrare di essere fenomenale anche in Europa. Con le sue magie può blindare il passaggio del turno

CONTRO

Llorente e gli altri attaccanti Fernando è la faccia triste della Juve. Non segna, ha perso il posto da titolare e il suo futuro bianconero è incerto. Lo tiene a galla solo la dedizione alla squadra, ma raramente quest'anno è stato decisivo. Il problema è che anche gli altri compagni di reparto non danno abbastanza garanzie in caso di necessità. Coman non è al meglio e il suo rendimento è in calo, Matri non ha ancora giocato. Bisogna sperare che Tevez e Morata facciano la loro parte.

Pirlo E' il vero grande dubbio della viglia. Ancora non si sa se sarà pronto a rientrare, ma anche in caso di convocazione non potrà certamente esprimersi al meglio dopo un mese di stop. Di sicuro è il problema maggiore per Allegri.

Condizione fisica Alla fine del match di Palermo Allegri ha parlato di "squadra un po' stanca dopo il gol". Non un bel segnale visto che al Westfalenstadion sarà una battaglia. Marchisio sta tirando la carretta da troppo tempo, Lichsteiner ed Evra faticano a reggere per 90', Vidal non è certo al top. Bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo.